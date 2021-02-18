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金龍國小通學路變安全 轉彎視線死角改善

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員白珮茹關心金龍國小通學路安全，轉彎死角改善完成，保障行人學童安全。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員白珮茹關心金龍國小通學路安全，轉彎死角改善完成，保障行人學童安全。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區中興路與明峰街口，因為路口擺放的紅綠燈及控制箱，造成轉彎車有視線上的死角，尤其緊鄰金龍國小學童安全有疑慮，所以，市府也將號誌進行遷移，今(18)日市議員白珮茹就前往關心，現在轉彎死角改善完成，保障行人學童安全。

金龍國小家長會長劉俊男說，在中興路、明峰街口兩個月發生兩起嚴重的車禍，主要是因為路口三個包括紅綠燈、變電箱跟路燈，影響行車跟行人、學童的通行安全，很感謝在議員白珮茹的協助下，路口變的更安全。

議員白珮茹表示，這個路口不止買菜的人多，包括小朋友上下課進出的人也多，那這三根電桿就等於是汽車駕駛的Ａ柱一樣，所以在轉彎的時候，如果又遇到比較幼小的兒童真的是非常危險，那也要感謝新北市政府相關單位的配合，因為這上面相當多的設備，包括監視器還有路燈、電線桿還有紅綠燈號誌，所以，市府交通局也費了大概半年的時間協調各單位，也包括電箱的遷移，讓路口可以更開闊，在轉彎的時候視線更清楚，避免駕駛Ａ柱的產生，今天特地來看看改善的狀況，另外，配合新北市政府的通學路廊，也在柏油路上增繪了綠白雙色的斑馬線，讓過馬路的孩子更安全。

白珮茹指出，金龍國小在這幾年在各界的關心下，校園週邊也做了改善，以前是說可以環金龍湖現在是可以環金龍國小，因為圍牆及人行道都改善之後，民眾在健走的時候就可以繞著外面的圍牆來運動，很感謝大家的配合，讓這裡的進出可以更方便。

汐止

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