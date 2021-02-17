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防疫期的營隊 金山高中英語育營有創意
受到疫情影響，寒假期間校園營隊超過50人建議停辦，金山高中在限制人數以內開啟全英語育樂營隊，課程活動多元活潑，藉由分組教學引導學生進行深具美感教育的創意課程活動，讓為期1天的全英語育樂營隊充滿創意與歡笑。
金山高中校長賴來展表示，響應新北市政府教育局推廣國際教育及雙語教學，學校在寒假期間開辦全英語育樂營隊活動，藉由專業的中外師合作，設計創意且在地化的課程內容，營造優良的英語學習環境，藉此提升偏鄉學生的學習興趣及能力。
金山高中因地處偏鄉學習落差明顯，為了強化學校的國際教育，自104年度起申請教育局外師聘僱計畫，將外師國際與多元教學帶入學校課程，透過中外師英語的全英語浸潤式協同教學課程，設計出生活化且豐富多元的英語學習體驗課程，讓學生體驗生動活潑的英語學習活動，並透過外師設計的課程遊戲，引起學生的英語學習的興趣，讓每一個學子在課堂上能快樂學英語。
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