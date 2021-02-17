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翻修六十年校門、門柱 雙溪國小新氣象迎新
雙溪國小的校門六十多年來鏽蝕缺乏美觀，學校趁著疫情期間將校門更換為野薑花特色電動捲門，而校友們捐贈六十多年歷史的門柱也以洗石子更換面貌，讓愛心永久保存，學生們投票選出新的「雙溪」字體象徵學校門面，以新氣象迎接開學來到。
雙溪國小至今年已創校123周年，栽培校友眾多，也有許多建設靠著校友們愛心捐獻得以完善，諸如校門口的石柱屹立超過六十年，在今年過年前校方以洗石子更換嶄新面貌，不僅校友直誇「雙溪國小」校名更清晰，當年畢業的七旬阿伯也很有感觸，歷經54到56屆校友才籌資完成石柱設立。
校方為了兼顧美觀與校友文物保存，除了留下舊時題文，也保留先前鐵製拉門的卡榫，鏽蝕的歷史痕跡，是校友們的寶貴回憶，而現在的電動捲門，也加上了野薑花意象，不僅耐用也兼具雙溪三寶等在地特色。
雙溪國小校長葉永菁表示，來到雙溪國小這兩三年來，校園內諸多建設不僅要求安全美觀，也期望學生們能加入設計的參考意見，不僅舉辦投票選出這次的校門字體，還有選出寒假前完工的多功能教室壁畫，精彩豐富的淡蘭古道風景，讓學生宛如在深山大自然中徜徉書海，也提供多元的想像，讓學生擁有獨一無二的特色小天地。
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