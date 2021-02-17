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「五福臨門」落空 美確診婦入境台灣2個月自費採檢陽性

嘉義市國中小學暫停開放 全面消毒防疫

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市校園全面消毒，暫停開放。圖／嘉市府提供
嘉義市校園全面消毒，暫停開放。圖／嘉市府提供

春節結束，22日即將開學，嘉義市國中小學也在即日起到21日暫停開放校園，由學校同仁展開教室、辦公室、廚房廁所等全面清潔消毒工作，讓家長安心。市府環保局防疫消毒大隊即日起也執行嘉義市高中職以下校園公共區域防疫消毒工作，強化校園防疫。

市府教育處長林立生表示，孩子最常使用的教室，更是消毒的重點，各校大動員以75%消毒酒精、紫外線、臭氧殺菌燈等消毒法寶，讓整個教室空間更加乾淨，讓父母師長安心。

林立生說，在寒假之前的結業式當天，已要求各國中小學、公立幼兒園親師家長配合，一起於寒假期間填寫活動軌跡紀錄表；開學日時，各班導師將確實回收以備查驗，這是全國唯一親師生一同為防疫所做的軌跡日記。

開學後，將會由教育處指派同仁進到校園督導量體溫、戴口罩，大家一起做好防疫工作。此外，本月20日召開校長及幼兒園園長防疫會議，做好各項開學準備與防疫工作；17日到21日這段期間因為清潔消毒，國中小校園將暫停開放民眾進入，請市民朋友一起配合守護孩子健康。

環保局表示，從防疫消毒大隊在開學前均前往學校進行公共區域消毒，去年二月、九月均有執行；今年第二學期延後至22日開學，環保局從16日到20日前往校園防疫消毒，主要清消區域包括教室外走廊、穿堂、運動設施、公共區域之座椅等，清潔寒假時期民眾進入校園運動休憩可能留下菌汙，讓校園更乾淨。

嘉義市校園全面消毒，暫停開放。圖／嘉市府提供
嘉義市校園全面消毒，暫停開放。圖／嘉市府提供
嘉義市校園全面消毒，暫停開放。圖／嘉市府提供
嘉義市校園全面消毒，暫停開放。圖／嘉市府提供

寒假 幼兒園

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