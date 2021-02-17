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嘉商學生號召國高中生 深入精忠國小教英語和科學

聯合報 / 記者李承穎 ／嘉義市即時報導
嘉義市國中、高中生透過「Teenage Light」計畫，到精忠國小教英語與科學。圖／嘉市精忠國小提供
嘉義市國中、高中生透過「Teenage Light」計畫，到精忠國小教英語與科學。圖／嘉市精忠國小提供

嘉義高商二年級學生蔡巧如發起「Teenage Light」計畫，從2019年暑假開始，每個寒暑假透過學習社群的連結，號召不同縣市學校的國、高中生，到嘉義市精忠國小辦理英語營和科學營，大手帶小手邀請小朋友一起來學習英語和科學。

在營隊裡，孩子透過遊戲學習英文單字與詞彙，也學會閱讀英語繪本，讓他們發現原來自己有能力讀英文書，也學習科普知識和科學實驗，經由實驗操作的引導歷程，一起親手解答生活中的「為什麼」。

蔡巧如說，國小前幾年是在市區讀書，但之後轉到鄉下小學，慢慢發現城鄉的學習資源差距好大，自己家境比較好，還有機會透過線上課程、參加寒暑假營隊和補習的方式自我成長，但許多學生英語不太好，學校的英語課只有教語法和簡單的詞彙，當時就利用很多時間將學到的知識幫忙同學。

2019年暑假，剛滿15歲的蔡巧如第一次自己規畫舉辦英語兒童營，她邀請同年齡而且一樣喜歡英語的朋友來擔任小老師，指導參加的小學生透過遊戲學習英文單字與詞彙，也教他們閱讀繪本，讓小朋友發現原來自己是有能力閱讀英文書籍的。

雖然這群老師只是13歲到17歲的青少年，卻在教學過程中給巧如很多的省思回饋，讓她發現其實老師們在營隊裡學到許多東西，由自身學習經驗發展適合小孩子的教學方法，並透過這些方式指導小朋友練習學英文的方法，不僅發揮自己的才能和所學，也開始在服務中自我肯定。

蔡巧如2020寒假創立「Teenage Light」計畫，擴大舉辦「英語學習營」，2020年暑假及2021年寒假辦理「科學實驗營」，招募來自不同學校的高中生當小老師，經由這些服務學習活動，這群高中志工發揮各自的才能，非常認真地教導精忠國小的小學生。

「未來是年輕人的主場。」精忠國小校長楊勛凱說，蔡巧如用最真實的情境實踐法，讓青少年相信自己的未來掌握在自己的手裡，透過彼此共同努力、服務弱勢學生的行動，青少年只要相信自己和願意奉獻的精神，他們都能發光發亮。

嘉義高商二年級學生蔡巧如發起「Teenage Light」計畫，號召國、高中生到精忠國小教學。圖／嘉市精忠國小提供
嘉義高商二年級學生蔡巧如發起「Teenage Light」計畫，號召國、高中生到精忠國小教學。圖／嘉市精忠國小提供
嘉義市國中、高中生透過「Teenage Light」計畫，到精忠國小教英語與科學。圖／嘉市精忠國小提供
嘉義市國中、高中生透過「Teenage Light」計畫，到精忠國小教英語與科學。圖／嘉市精忠國小提供

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