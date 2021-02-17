雄女學生創意策展活化三民圖書館 扭蛋機扭出心靈小語

高雄市立圖書館三民分館2021年開春推出「說書牛轉新氣象，包起書香閱吉祥」活動，是由高雄女中2年21班5名學生為三民分館量身打造的春節活動。內容包括療癒的「東牛牛，西扭扭」扭蛋機、「汗牛包棟」盲書借閱活動，還有「小雄姐姐說故事時間」，邀大家在春節期間一起「牛」出書香新氣象，展期到3月9日。

雄女學生張程媛、林語歆、林宥欣、余思樺和吳妮倪，在教師王怡茵的指導下，透過事前訪查、問卷分析、現場觀摩圖書館經營模式後，認為已成立37年的市圖三民分館，只要注入一些創意就可以變得更好。她們利用課餘時間組成專案小組，積極投入新春活動的策畫及籌備，手作扭蛋機、撰寫療癒小品文、挑選盲書活動的用書，並參加「一日故事媽媽」的觀摩演練，希望讓更多人感受到三民圖書館濃濃的人情味及閱讀氛圍。

張程媛說，三民分館是陪自己長大的社區型圖書館，充滿了兒時求學的回憶，卻因逐漸老舊的外觀影響使用率逐年降低，這對社區來說是相當可惜的一件事。看著其他同學們捨近求遠、跨區到別的圖書館自修，也引發她的好奇心，決定和同學深入了解圖書館間的差異，以及同學們跨區自修的原因，同時籌辦「說書牛轉新氣象，包起書香閱吉祥」新春系列活動，希望透過青春創意的展現，提升圖書館的知名度及使用率。

雄女學生策畫的活動，也帶動了讀者到圖書館的興趣。放在三民分館一樓櫃台的「東牛牛，西扭扭」扭蛋機，裡頭是學生們寫的心靈小語和推薦書單，被讀者索取一空，館員今天趕緊通知同學來補新扭蛋，給讀者更多驚喜。