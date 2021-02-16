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傳藝接班人進駐傳藝園區 籃胎漆器手路工邀民眾直擊

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
傳統藝術接班人進行漆盤彩繪DIY教學，帶領學員繪製宜蘭著名地標龜山島。圖／傳藝中心提供
傳統藝術接班人進行漆盤彩繪DIY教學，帶領學員繪製宜蘭著名地標龜山島。圖／傳藝中心提供

到宜蘭傳藝園區走春，還可以欣賞到傳統藝術大師接班人的精采手路工！文化部宣布，今年度「傳統藝術接班人－傳統工藝推廣計畫」培養的12位年輕工藝師，即日起進駐宜蘭傳藝園區，向民眾展示漆藝、竹編、粧佛、錫工藝、傳統木雕及籃胎漆器等6種傳統工藝。民眾將可以直擊創作現場，與工藝師面對面交流、甚至親手DIY體驗工藝之美。

文化部所屬國立傳統藝術中心110年度「傳統藝術接班人－傳統工藝推廣計畫」集結6種傳統工藝—漆藝、竹編、粧佛、錫工藝、傳統木雕及籃胎漆器、12位工藝師，即起至12月15日止，進駐宜蘭傳藝園區展示館一樓「傳藝工坊」，進行工藝創作與示範推廣活動。其中「籃胎漆器」為今年度新增項目，是竹藝與漆藝的結合，以竹篾編製而成的胎體，再以生漆塗裝，使之更為耐用，展現前人的生活智慧與傳統工藝愛物惜物的精神。

傳藝中心表示，「傳統藝術接班人－傳統工藝推廣計畫」邀請計畫結業藝生進駐宜蘭傳藝園區，打造傳統工藝傳習人才育成發展的平台，自106年開辦以來，工藝師駐園總時數達到19326小時、辦理1827場次推廣活動、吸引超過27萬人次的參觀。

工藝師們也與傳藝中心合作參與美食展、文博會等，更發展傳統工藝教案、教具，走入國小校園教學，擴大計畫效益，期盼藉由駐園創作場域的建構及多元教育的推廣模式，增加工藝師的能見度，推動傳統工藝傳承與發展的良好生態循環。

傳藝中心指出，工藝師們在駐園期間仍持續創作，精進技藝，「傳藝工坊」也展出11位工藝師109年的駐園創作成果，每一件作品背後皆承載著獨特的工藝美學與文化故事。詳細活動資訊請密切注意國立傳統藝術中心官網： http://www.ncfta.gov.tw，或臉書：https://www.facebook.com/ncftancfta/。

文化部

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