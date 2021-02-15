遲來50年！彰中校友重編畢冊 彌補求學記憶的缺憾

彰化高中畢業50年的同學會今天在母校舉行，60多名來自各行各業人士齊聚，特別的是，校友為了彌補當初畢業沒有畢業紀念冊的遺憾，重編50年後的畢業紀念冊「結緣半世紀」，匯集文字、影像成冊， 厚達380頁，填補了他們記憶中的缺憾。

同學會今天在彰化高中國際會議廳展開，同時也舉行「 畢業50週年同學錄發行紀念會 」，彰化中學民國59學年同學會總幹事蔡崇熙說， 原本預計200多名校友會參加，但因疫情最後60多人出席，但這樣一年一度的聚會已維持20年，每年都選在過年期間，最主要是該屆學生出了許多醫生，工作幾乎全年無休，只有在農曆春節假期才有機會聚在一起。

蔡崇熙指出，民國59年畢業的彰中人，當時在校長一句「不編畢業紀念冊、不辦畢業典禮、不印發同學通訊錄」的三不飭令下，沒有畢冊，且連續約5年的學弟都沒有畢冊等紀念物，因此醞釀重編畢業紀念冊，去年過年選出從中油公司董事長退休的林聖忠擔任會長，隨即將此列為年度重要事項，期許以一年時間完成編撰工作。

各班熱心同學組成的編輯委員會，分頭展開徵稿、徵圖，廣蒐老照片、開啟記憶匣子，總務處同仁的鼎力協助，翻箱倒櫃，搜尋他們出生以前的歷史資料，蔡崇熙表示，同學會前任會長、和美道周醫院董事長謝文忠，熱心支持同學錄的編撰事宜，13次的會議，有3次在他線西的總公司舉行，熱情招待，以助50年的遺憾美夢成真。