國立社教館所春節不打烊 特色展覽一次看

今天是春節連假第二天，教育部表示，全國國立社教館所不打烊，國立台灣藝術教育館除除夕、大年初一休館，其他時間都對外開放，且開放免費參觀。國立科學工藝博物館、海洋生物博物館和國立公共資訊圖書館則與科學合作，舉行職業試探體驗活動與展覽，邀請中小學生到館探索志向。

教育部表示，國立藝教館在第一、二展覽廳展出109學年度全國學生美術比賽特優得獎作品。全國學生美術比賽為國內外最具規模的學生藝術競賽，每年約有5萬件作品參與初賽；今年經各階段遴選及薦送作業，決賽收件量達8822件，包含繪畫、西畫、平面設計、水墨畫、書法、版畫及漫畫等7大類、共55組。經嚴格的決選過程，有101件作品獲得「特優」獎。

另外，教育部表示，為讓中小學師生及家長了解各行各業在科技發展下的轉變，並進一步了解各個技職教育群類別或科系，委託虎尾科技大學與公共資訊圖書館、高雄科技大學與科學工藝博物館，以及屏東科技大學與海洋生物博物館共同策畫「職業試探體驗主題常設展」，歡迎闔家參加體驗。

科學工藝博物館春節期間開設「3D列印筆：立體春聯創作手作工作坊」，教育部表示，隨3D列印技術發展，春聯不再只是平面裝飾，民眾可發揮想像力，讓春聯有更多形式的呈現，同時體驗科技的更新，對傳統節日的習慣能有什麼樣的改變及新意。

公共資訊圖書館則展出「智在未來：智慧製造4.0主題展」，展出物聯網相關主題體驗及遊戲。