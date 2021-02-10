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學生都當她是小叮噹 師大附中文具部阿姨賣「雞湯」

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
師大附中美髮部老闆娘黃寶鳳在附中服務近卅年，從文具部轉戰美髮部，是不少附中學生青澀記憶中的靈魂人物。記者趙宥寧／攝影
師大附中美髮部老闆娘黃寶鳳在附中服務近卅年，從文具部轉戰美髮部，是不少附中學生青澀記憶中的靈魂人物。記者趙宥寧／攝影

師大附中文具部服務廿多年的黃寶鳳不僅賣文具，也是學生的心靈良伴。不只照顧學生的日常需求，學生有些話不想告訴同學老師，就會去找她。有的學生在她聊一聊開導後，收起淚眼轉笑臉。

黃寶鳳是師大附中文具部的前老闆娘，四年前文具小舖收攤，她接手附中美髮部，拿出年輕時的美容師專業，再去報考美髮丙級證照，繼續在附中為學生服務。在附中度過了人生大半歲月，她也觀察附中學生不僅會讀書，思考也比較活潑、開闊，學生頗有自己的主見，清楚知道自己目標，也努力實踐。

「師大附中文具部，什麼都有，什麼都賣，什麼都不奇怪！神奇萬能文具部小叮噹、百寶袋，在此神奇開賣！」因為學生想要什麼，黃寶鳳都變得出來，學生因此編起了順口溜，形容她就像小叮噹(哆啦A夢)一樣有百寶袋。

黃寶鳳談起師大附中文具部，話匣子關不住，舉凡校慶啦啦隊需要的透明肩帶，或是教室後方的大時鐘、聖誕節交換禮物、鼓棒、老鼠藥、免洗內褲，只要學生有需求，黃寶鳳就會想辦法「變」出來，甚至畢業典禮要氣球，她還叫了一桶氦氣自己打自己賣。

不只照顧到學生的日常需求，有些話學生不想告訴同學老師，就會來找黃寶鳳。黃寶鳳說，曾有一名女學生哭著來找她訴苦說感情「有第三者」，黃寶鳳則告訴她，現在都還年輕，男女交往只是體驗生活，何必為這傷心，後來學生收起眼淚，重展笑顏。

已故前總統李登輝的外孫也曾是她的客人，當時文具部影印一張一元，她笑著說，每次他來文具部，開口閉口「寶鳳阿姨能不能算便宜一點！」逗得大家笑呵呵。

文具部收攤後，她接手美髮部繼續服務。學生畢業舞會、社團成果發表前要梳妝打扮，都會跑來美髮部；高二學生期末準備衝刺學測，不少男孩子也常在社團成果發表結束後，「揪團」來美髮部剃平頭，成為獨特的校園回憶。

今年六十六歲的黃寶鳳還沒想過要退休。至今人生三分之一的歲月都奉獻給師大附中，也感受到學生青春洋溢。她說，人要做事身體才會健康，希望能繼續在附中為師生服務。

師大附中美髮部老闆娘黃寶鳳在附中服務近卅年，從文具部轉戰美髮部，是不少附中學生青澀記憶中的靈魂人物。記者趙宥寧／攝影
師大附中美髮部老闆娘黃寶鳳在附中服務近卅年，從文具部轉戰美髮部，是不少附中學生青澀記憶中的靈魂人物。記者趙宥寧／攝影

師大附中

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