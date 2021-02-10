小二數學題難倒全班！僅六人答對 網吐槽：這是套路

現今國小數學題題材多變，除了考驗孩子們的邏輯思辯能力，也使得父母傷透腦筋。有媽媽分享一道國小二年級的數學題，由於題目敘述暗藏玄機，令全班26名學子竟只有6人答對，題目曝光後有網友認為「這就是文字遊戲」。

一名母親於《爆怨公社》上貼出了一道數學題，只見題目寫道「1包巧克力有8顆，桌上有5包吃完的巧克力，一共有幾顆？」，原PO秒答「40顆」，仔細一看卻發現正確答案為「0顆」，讓原PO不禁直呼「這是邏輯問題還是…」。

事實上，因題目敘述中有提到「桌上有5包吃完的巧克力」，並提問「一共有幾顆」，因此答案便是包含桌上巧克力的所有情況，「吃完的巧克力也就是0顆再乘上5包的總數」，答案便是0。

有網友詼諧表示，「妳不要騙我了，這明明是國語考卷」、「陷阱好深，幹嘛為難小朋友」、「沒想到現在小二就要玩心機了」、「前面的一包8顆是廢話」、「連數學也搞得跟社會一樣險惡…不能單純點嗎？」、「這是套路啊！」、「孩子，巧克力是我偷吃的」。

也有網友建議題目不應混淆視聽，「最後問『一共有幾顆』，容易令孩子誤導成一共『吃了幾顆』」、「設計給孩子的題目需要更明確，這題我可以，小朋友不行」。

但也有網友認為題目沒問題，旨意是希望孩子們能多想一想，「老師不要學生變考試機器」、「也許這題是著重於，考試除了記得寫名字外，也要看清楚題目再作答」、「只能說題目要看完」。