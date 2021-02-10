快訊

港醫建議「過年紅包放2週再開」指揮中心這樣說

快卸載！知名App變惡意軟體 上百萬用戶手機感染木馬程式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小二數學題難倒全班！僅六人答對 網吐槽：這是套路

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO貼出一道小二數學題，網友紛紛直呼「這陷阱題」。圖擷自爆怨公社
原PO貼出一道小二數學題，網友紛紛直呼「這陷阱題」。圖擷自爆怨公社

現今國小數學題題材多變，除了考驗孩子們的邏輯思辯能力，也使得父母傷透腦筋。有媽媽分享一道國小二年級的數學題，由於題目敘述暗藏玄機，令全班26名學子竟只有6人答對，題目曝光後有網友認為「這就是文字遊戲」。

一名母親於《爆怨公社》上貼出了一道數學題，只見題目寫道「1包巧克力有8顆，桌上有5包吃完的巧克力，一共有幾顆？」，原PO秒答「40顆」，仔細一看卻發現正確答案為「0顆」，讓原PO不禁直呼「這是邏輯問題還是…」。

事實上，因題目敘述中有提到「桌上有5包吃完的巧克力」，並提問「一共有幾顆」，因此答案便是包含桌上巧克力的所有情況，「吃完的巧克力也就是0顆再乘上5包的總數」，答案便是0。

有網友詼諧表示，「妳不要騙我了，這明明是國語考卷」、「陷阱好深，幹嘛為難小朋友」、「沒想到現在小二就要玩心機了」、「前面的一包8顆是廢話」、「連數學也搞得跟社會一樣險惡…不能單純點嗎？」、「這是套路啊！」、「孩子，巧克力是我偷吃的」。

也有網友建議題目不應混淆視聽，「最後問『一共有幾顆』，容易令孩子誤導成一共『吃了幾顆』」、「設計給孩子的題目需要更明確，這題我可以，小朋友不行」。

但也有網友認為題目沒問題，旨意是希望孩子們能多想一想，「老師不要學生變考試機器」、「也許這題是著重於，考試除了記得寫名字外，也要看清楚題目再作答」、「只能說題目要看完」。

巧克力 爆怨公社 數學

延伸閱讀

為何南部人看不起台北人？南戰食物難吃 北批自卑愛嫌

外送員送餐到豪宅喜獲紅包 一打開羨煞眾人狂喊：不想努力了

電器紙箱「神秘人臉圖」有何用？ 內行揭真實用途

叫外送請對方送上樓卻得到「一句話」 她無奈：我還能說什麼

相關新聞

小二數學題難倒全班！僅六人答對 網吐槽：這是套路

現今國小數學題題材多變，除了考驗孩子們的邏輯思辯能力，也使得父母傷透腦筋。有媽媽分享一道國小二年級的數學題，由於題目敘述暗藏玄機，令全班26名學子竟只有6人答對，題目曝光後有網友認為「這就是文字遊戲」。

僑外生過年不能回家 僑中圍爐、發紅包解思鄉情

新冠肺炎疫情限制出入境，在台讀書的僑外生怕年後入境卡關，寒假不敢回家，迎來人生第一個沒回家的春節。教育部表示，部長潘文忠...

統測12子科目 縮減命題範圍

教育部日前宣布高中以下學校開學日延到二月廿二日，技專校院入學測驗中心昨說，每年約十萬名考生報名的四技二專統測時程不變（五...

南一中10年卓越計畫 迎戰2030教育

台南一中面對新課綱、雙語及科技化等挑戰，提出10年卓越計畫，校長廖財固今天表示，重點包含前瞻性師資、跨域共好、未來性學習...

會考生活英語／【餐飲篇】 團圓飯

★ 單字 1. moment [ˋmomənt] n. 時刻；片刻（國中基本1200字） 2. contact [ˋkɑntækt] v./n. 聯絡（國中挑戰800字） 3. information [͵ɪnfɚˋmeʃən] n. 資訊（國中挑戰800字）

用英文搶頭香 雲林永年中學美語營演給你看

雲林永年中學「國際外交官美語營」活動最後，各小隊上台發表學習成果，有小隊摸擬如何帶外國人遊景點、吃美食，也有隊伍用短劇表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。