108課綱／如何認識自己、發現天賦？ 三大開箱法寶解決孩子選擇恐慌與熱情匱乏症

面對108課綱適性揚才的關鍵改變，無論是多元跨域或增加選修課程，孩子們將會提早承受更多抉擇的挑戰，包括選填志願等，對於孩子們選擇的對錯，家長更是擔憂。

108課綱強調「素養」能力的培育及生活實踐、重視彈性自主、尊重多元差異，家長更需引導孩子建立新的學習方法跟態度，而不再只是考試機器。身為家長，培養孩子習慣自主解決能力，迎向未來各種挑戰，賦能孩子孵化自己的生涯答案，成為未來時代領軍人物，是刻不容緩的議題，力宇教育特別邀請創藝樂活吧創辦人，胡文華老師與大家分享如何培養觀點，從小訓練美感素養。

《 抓痛點 》：國民病症狀1 《選擇恐慌症》

生涯規劃測評工具比比皆是，但僅供大方向的輔助參考，很多家長秉持開放態度提供各種環境及才藝選項、讓孩子們探索並自主選擇，但普遍現象台灣的孩子們自小不太受到鼓勵，害怕嘗試及被評判，試錯的空間相對有限，普遍缺乏練習自主選擇及承擔後果的機會，久而久之自然有了「選擇恐慌症」。

《 找卡點 》：國民病症狀2 《熱情匱乏症》

再來，有的家長們雖然理解不該再以「如何考高分」當作教育最高目標，而是讓孩子去思考，自己想成為什麼樣的人! 但有些孩子們遇到的卡點就是父母到處試、小孩本身也努力找，但就是無法找到興趣及熱情所在，只能採用刪除法排除自己不喜歡及不擅長的。這當中關鍵問題點在於，天賦熱情的潛能開發是需要時空淬煉整合、才能達標益效的。它需要家長們正向引導，要有具體步驟與方法，經由探索、善加洞察、不畏試錯、勤於思辯，最終便能鎖定孩子們的優勢天賦熱能。

《 解決方案 》：三大開箱法寶-打通任督二脈

人格形成及個體差異化的養成，正如美感素養教育一樣，也都需要時空積累淬煉方能成型。文文老師提供多年旅居北美及大陸的美感教育經驗，以設計思維及品牌架構的角度出發，提供三大系統方法，幫助大家洞察天賦、顯化優勢、翻轉人生，第一個方法《4D品牌顯化天賦》：品牌思維關鍵在於「定位」!

文文老師分享在美國設計名校求學經驗所整合出來的《品牌架構》心法，請大家擅用《設計思維》過程：先「發散思維」（Divergent Thinking）再「聚斂思維」(convergent thinking) ，先別設限，要讓孩子們經過無數探索、多元體驗跟嘗試之後，再去窄化定位、界定天賦資源中的最佳優勢強項。

「發散性的思維模式，指由一個目標出發，沿著各個不同的途徑去思考、探求多種答案的思維，與聚斂思維相對。」要培養成熟的創造力，需要聚斂思考和擴散思考的整合能力。家長們不妨參考「思維導圖/心智圖」（Mind Mapping）的工具，去引導孩子們練習「發散」到「聚斂」的整合過程。

打造個人品牌優勢的4D營銷美學： 它絕非只是單向線性的進程，而是一個反覆循環的過程，需要定期檢驗與終生運營。持續開挖自身內在的風水寶庫，才能不斷淬煉出最好的自己，真正達標108課綱中的「認識自己、發現天賦」的目標。

父母要做的只是陪伴鼓勵與支持賦能、正向引導，幫助孩子們孵化生成自己的解決方式以及答案，才能幫助孩子們走得更長、更遠；走得更好、更快樂。

完整課程分享，請詳見影片喔！

講師簡介：胡文華老師

創藝樂活吧 創辦人

兒童繪畫心理輔導師

國際發展轉化戲劇治療師

德國舞動治療協會 舞動治療師