會考生活英語／【餐飲篇】 團圓飯

★ 單字

1. moment [ˋmomənt] n. 時刻;片刻(國中基本1200字) 2. contact [ˋkɑntækt] v./n. 聯絡(國中挑戰800字) 3. information [͵ɪnfɚˋmeʃən] n. 資訊(國中挑戰800字)

★ 實用字詞

1. detail 細節,採複數形時另可表「詳細情況」。 2. reunion dinner 團圓飯,reunion 團聚 3. vegetarian 素食的(人) 4. incorrect 不正確的,是由相反字首 in-加 correct(正確的)而來。

Here is an online booking message from Red Dragon Chinese Restaurant.

以下是來自紅龍中式餐館的線上訂位訊息。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

Thank you for choosing us/for your special moment!

感謝您選擇我們/來慶祝您的特別時刻!

動手做做看:將長句分成短字詞

Please contact us if any of the information above is incorrect.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. What is this message for?

(A) Making sure of some booking information.

(B) Inviting people to a new restaurant.

(C) Showing the details of a menu.

2. What should people do if there’s a mistake?

(A) Cancel the booking.

(B) Book again.

(C) Call the restaurant.

3. What can we know from the message?

(A) Mark Chang owns the Red Dragon Chinese Restaurant.

(B) A group of ten people will have dinner there.

(C) There will be fish in the dinner choice of Set B.

解答:

動手做做看:將長句分成短字詞

Please contact us/if any of the information above/is incorrect.

請聯繫我們/如果以上任何資訊/有誤。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (A) 2. (C) 3. (B)