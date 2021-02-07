南投社大調查古橋 發掘「摸乳橋」藏警世故事

南投縣社區大學國姓分校開辦「遊山玩水在國姓」課程，去年盤點當地逾百座橋梁歷史，踏查尚在使用的老橋或僅存遺跡，甚至發掘記錄像是「摸乳橋」等已消失可仍在耆老記憶裡的古橋歷史，並將圖文資料集結成冊完成「國姓古橋」一書。

南投縣社區大學國姓分校指出，去年針對當地田野及觀光產業開辦「遊山玩水在國姓」課程，透過室內外教學及探勘模式帶學員認識家鄉，更融入社區回饋，先是完成鄉內樹木盤點出版「國姓大樹記」，接續以「古橋梁」為主題進行調查。

南投社大指導老師潘樵表示，這些古橋或吊橋有的仍留存使用，有些可能僅剩橋頭、石牌等遺跡，甚至已經完全消失，但因具歷史獨特性的活在耆老記憶，仍被列入盤點範圍，經踏查鄉內113座大小橋梁，最終選出22座以文字、照片記錄。

其中，最耳熟能詳的就是位在北港村的三級古蹟「國姓糯米橋」，而在國姓村其實也有座規模較小的「小糯米橋」；此外，彰化鹿港有條「摸乳巷」，國姓南港村粗坑溪則曾有座「摸乳橋」，但前者是因道路狹窄難行得名，後者則藏警世故事。

潘樵說，訪查時意外得知，早年有南港村民對婦女動手襲胸猥褻，失風被逮後挨罰，被要求在粗坑溪上搭建簡易石板橋供人通行，藉此贖罪懲戒，地方就戲稱這座石板橋為「摸乳橋」，但隨歲月流逝，該橋已不復存在，只剩耆老間口耳相傳。