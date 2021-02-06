國中會考擬恢復英聽 心測中心4月前公布防疫措施

去年受疫情影響，怕教室開前後門，噪音會干擾國中會考英聽施測，緊急在四月下旬喊卡。台師大心測中心副主任曾芬蘭今天說明，若國內疫情無太大變化，原則上會恢復英聽考試，但仍要兼顧防疫，會將相關計畫呈報給疫情指揮中心，最快三月下旬、四月會前對外公告防疫措施。

110國中會考訂於5月15、16日舉行，曾芬蘭表示，去年初才爆發疫情，相關單位對於如何避免群聚感染都非常謹慎，當時考量其他科目要開門、開窗，但在英聽播音時，前後試場聲音會互相干擾，擔心考生無法聽清楚題目，為確保考試公平性才不考。

曾芬蘭說，現在大家對疾病有更多了解，去年大考中心也有舉行高中英聽測驗，以不開門、開部分角落窗戶的方式因應，有了大考中心的前例，國中教育會原則上會比照這樣的模式辦理。

會考距今仍有近三個月，曾芬蘭說，現在各類規畫都必須經由疫情指揮中心確認後才能對外宣告，原則上將比照大考中心模式，不開門但開窗，預計年後也會進行測試，看前後教室會不會干擾。

去年國中會考英聽四月底臨時喊卡，引起不少考生與家長抱怨「公告太慢」，至於今年將何時公佈英聽施測方式？曾芬蘭表示，目前希望3月底完成規畫，會儘早在4月前對外公布。