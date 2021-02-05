誠品生活屏東店重開幕 進駐勝利星村期間限定店

屏東深耕逾23年誠品生活屏東店，原位在屏東太平洋百貨7樓，因百貨樓層規畫，誠品從7樓移到5樓，從原本360坪規模變成200坪，誠品強調「規模不變」，重新開幕的誠品生活屏東店，更增設「屏東之選專區」，集結屏東知名作家著作，與屏東優質農產果乾等在地特色伴手禮。

誠品書店即日起到2月28日，進駐屏東勝利星村期間限定店，搜羅眷村、春節、情人節與春季相關主題書籍與裡用品。即日起誠品人在誠品書店勝利星村期間限定店與屏東縣立圖書館總館主題店，單筆消費滿500元，即贈誠品生活屏東縣100元抵用券一張。

誠品生活屏東店是在地書籍品項完整的書店，也愛書人的聚集之地，改裝後誠品生活屏東店，書店入口、天花板以柚木、木質調香氣與書香交錯縈繞；店外的抿石子牆面搭配植栽窗景框架，營造森林系的恬靜氛圍，提供讀者宛如家一般的舒適閱讀空間。

屏東太平洋百貨5樓主要親子童裝為主題，誠品在空間規畫設置兒童館，還有閱讀角落空間，打造親子共讀友善環境。

誠品指出，期望在全台日照最長的屏東，透過閱讀與這片土地交織產生「閱讀作用」，將土地的豐盛知識養分傳遞下去。全新改裝除規畫多場音樂分享、閱讀講座等藝文活動，增設「屏東之選專區」。