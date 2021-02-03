秋野芒劇團上山下海巡演 暖心戲劇陪伴偏鄉學童

國立東華大學學生志工組成「秋野芒劇團」，利用寒假期間，連續14天環島巡演，從雲林的海邊到南投的山上，共演出10場公益兒童劇，有國小禮堂不適合看戲，學生們利用遮光布穿繩接起，讓觀眾坐在陰影裡看表演，更能融入劇情中，甚至搬運舞台道具至山區學校，用暖心戲劇陪伴偏鄉學童。

東華大學表示，在疫情升溫的考驗下，秋野芒劇團全程把關團隊健康管理，以及演出現場的防疫措施，確實環境消毒、戴口罩、量體溫，希望小朋友期盼的戲劇演出，不因為疫情而中斷。

秋野芒劇團以《動物勳章》為劇碼，從森林裡的一場「烤餅乾大賽」開始，結合環境教育與生命教育的議題，動物們在爭取烤餅乾冠軍的同時，只有一隻小豬找到食物背後溫暖的真諦。學童看表演時非常投入，跟著劇情哈哈大笑，而演到烤餅乾的關鍵時刻，劇場竟真的散發濃濃的香氣，非常有趣。

在巡演過程中，劇團到了南投的都達國小，由於山區道路狹窄，劇團換租9人座巴士慢慢開進去，更不辭辛勞，在戶外階梯來回搬運所有舞台道具；劇團也和宜蘭孝威國小的孩子交流傳統布袋戲。參與這段旅程的陳姓大學生表示，這些台灣美麗的角落，若是一般出遊絕對不會有如此複雜感受，特別是每次克服難題，覺得很有成就感。

許子漢團長說，秋野芒的服務宗旨是「雙向的生命教育」，一方面希望提供小學生藝文養分，一方面帶動大學生親自經驗土地，產生責任與認同。