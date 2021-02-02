快訊

卜蜂董座：萊豬進口是政治問題 民眾吃到機率很低

沈昌明以量子力學概念藝術風格 呈現雄女校訓忠勤嫻淑

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
當代藝術家沈昌明（左五）贈畫雄女，彰顯雄女「「忠、勤、嫻、淑」校訓。圖／雄女提供
當代藝術家沈昌明（左五）贈畫雄女，彰顯雄女「「忠、勤、嫻、淑」校訓。圖／雄女提供

當代藝術家沈昌明應高雄女中之邀，以雄女百年校訓「忠、勤、嫻、淑」為核心主題，呈現結合量子力學概念的藝術風格，堆疊的顏料及沙子，讓畫作在不同光影下看見校訓4字。這幅畫歷經近一年的沉思創作，今天將畫贈與學校。

雄女校長林香吟表示，藝術家家沈昌明為在地高雄人，為人謙善和睦，在當代藝術領域著力甚深。1980年後當代藝術家在創作強調觀念的創新，將自己的情感、思維、態度與價值觀，透過作品呈現另一種樣貌，沈昌明則是透過量子力學畫作，讓作品呈現了獨特的藝術特質，使平面的作品有了立體的生命力，從不同角度，欣賞變幻莫測的光影。

沈昌明談到為雄女創作這幅畫的過程，他說，宇宙萬物皆是量子的波粒，陰陽和合而成，利用肉眼所見最小的顆粒「沙」，先做出第一層的校訓忠丶勤丶嫻丶淑4個字的陰刻效果；再上第二層底色；最上層即是完成的圖像。字體和圖像共同的載體都是沙顆粒，顯現量子力學的多重疊樣態，也就是量子顆粒可同時存在於不同的維度。

沈昌明表示，畫作中的紅太陽象徵「忠」心赤誠，太陽運作的軌跡，則是運行恆常的「勤」，而兩邊山形的瑰麗色彩是「嫻淑」的意象。透過這幅畫作，希望雄女的莘莘學子們未來都是社會的中流砥柱。

林香吟感謝教師王依文大力引薦沈昌明贈畫，配合畫作展示，請教師許嘉哲撰詞，家長會邀請書法家許榕題字，中學為體、西學為用，彰顯雄女人存心忠勤，志在為國為民，並期勉雄女人內德嫻淑，發揮溫柔婉約之大用。

當代藝術家沈昌明應高雄女中之邀，以雄女百年校訓「忠、勤、嫻、淑」為核心主題創作。圖／雄女提供
當代藝術家沈昌明應高雄女中之邀，以雄女百年校訓「忠、勤、嫻、淑」為核心主題創作。圖／雄女提供
當代藝術家沈昌明（左）贈畫，雄女校長林香吟（右）代表接受，彰顯雄女「「忠、勤、嫻、淑」校訓。圖／雄女提供
當代藝術家沈昌明（左）贈畫，雄女校長林香吟（右）代表接受，彰顯雄女「「忠、勤、嫻、淑」校訓。圖／雄女提供
當代藝術家沈昌明（左一）贈畫雄女，與雄女校長林香吟（左二）、對聯作者許嘉哲（右二）與書法家許榕（右一）合影。圖／雄女提供
當代藝術家沈昌明（左一）贈畫雄女，與雄女校長林香吟（左二）、對聯作者許嘉哲（右二）與書法家許榕（右一）合影。圖／雄女提供

藝術家 書法家

延伸閱讀

學測備戰！考生口罩戴好戴滿 防疫備用試場需獨立大樓

大陸星地量子通信網 跨越4600公里

劉揚偉：發展量子科技 再創台灣奇蹟

雄女遺失日治時期照片原件 出借研究生求償1元

相關新聞

校園我最棒／希望入學台大電機 中一中廖子緹立志護眼工程

台中一中科學班學生廖子緹去年父親因病驟逝，家中經濟靠擔任藥師的媽媽兼兩份工作支撐，受母親影響，她個性樂觀，母女常作伴投入...

校園我最棒／17畢業生 客家獅環島巡演

新竹縣文山、福龍國小17名畢業生，在老師陪伴下，帶著客家獅、北管與口琴，以搭火車和徒步方式進行三天兩夜環島巡演，旅程中以...

沈昌明以量子力學概念藝術風格 呈現雄女校訓忠勤嫻淑

當代藝術家沈昌明應高雄女中之邀，以雄女百年校訓「忠、勤、嫻、淑」為核心主題，呈現結合量子力學概念的藝術風格，堆疊的顏料及...

會考生活英語／【生活篇】 沙發馬鈴薯

★ 單字 1. health [hɛlθ] n. 健康（國中基本1200字） 2. picture [ˋpɪktʃɚ] v. 想像（國中基本1200字） 3. stand [stænd] v. 忍受（用於否定句）（國中基本1200字）

能動腦也會說 高雄正義中學英文營好熱鬧

寒假中的高雄正義中學很熱鬧，五天的「iShow英文營」讓學生在全外師的環境裡，不只學英語更要發揮創意展現特色。

新豐國中扎根特殊生體育教育 2部微電影獲獎成宣導片

新竹縣新豐國中作為推動適應體育課的標竿學校，學校透過調整一般運動的器材與使用方式，讓特殊教育的學生能更安全進行，日前學校...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。