沈昌明以量子力學概念藝術風格 呈現雄女校訓忠勤嫻淑

當代藝術家沈昌明應高雄女中之邀，以雄女百年校訓「忠、勤、嫻、淑」為核心主題，呈現結合量子力學概念的藝術風格，堆疊的顏料及沙子，讓畫作在不同光影下看見校訓4字。這幅畫歷經近一年的沉思創作，今天將畫贈與學校。

雄女校長林香吟表示，藝術家家沈昌明為在地高雄人，為人謙善和睦，在當代藝術領域著力甚深。1980年後當代藝術家在創作強調觀念的創新，將自己的情感、思維、態度與價值觀，透過作品呈現另一種樣貌，沈昌明則是透過量子力學畫作，讓作品呈現了獨特的藝術特質，使平面的作品有了立體的生命力，從不同角度，欣賞變幻莫測的光影。

沈昌明談到為雄女創作這幅畫的過程，他說，宇宙萬物皆是量子的波粒，陰陽和合而成，利用肉眼所見最小的顆粒「沙」，先做出第一層的校訓忠丶勤丶嫻丶淑4個字的陰刻效果；再上第二層底色；最上層即是完成的圖像。字體和圖像共同的載體都是沙顆粒，顯現量子力學的多重疊樣態，也就是量子顆粒可同時存在於不同的維度。

沈昌明表示，畫作中的紅太陽象徵「忠」心赤誠，太陽運作的軌跡，則是運行恆常的「勤」，而兩邊山形的瑰麗色彩是「嫻淑」的意象。透過這幅畫作，希望雄女的莘莘學子們未來都是社會的中流砥柱。