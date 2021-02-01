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能動腦也會說 高雄正義中學英文營好熱鬧
寒假中的高雄正義中學很熱鬧，五天的「iShow英文營」讓學生在全外師的環境裡，不只學英語更要發揮創意展現特色。
正義中學今年「iShow英文營」的內容讓學生的腦袋大大翻新。高中組的課程有撰寫品牌故事、行銷策略、形象建造、市場行銷等……從產品設計到英文表達，學習多元有趣，高一生李恩哲表示：「課程需要用腦筋思考，我們這組設計了透明口罩，希望戴上口罩後，大家也能看見對方的表情。」作品完成後，每位同學都要上台用英文介紹設計構想。
過程中，很多環節都需要團隊合作，國一的鄭亦晴表示：課程的分組設計，讓她了解到團隊合作的重要，很多構想只靠個人是不可能完成的。
國中組課程「吃的世界」主題，也讓學生的「垂涎」不已，外師除了介紹各國美食，也介紹不同的飲食文化，並讓學生用黏土製作自己的「獨門料理」，最後還要上台用英文介紹這道料理，過程中難免有人吃螺絲，但也製造出不少笑料。對於上課內容很有感的國一陳胤亘說：「雖然因為疫情無法出國，但在『iShow英文營』體驗到的全英語學習環境，讓人難忘，明年一定會再來參加！」
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