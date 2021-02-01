超暖心畢旅！竹縣國小生環島客家獅巡演 祈福疫情退散
新竹縣文山、福龍國小17名畢業生，在老師陪伴下帶著客家獅、北管與口琴，以搭火車和徒步方式進行三天兩夜環島巡演，旅程中以工換宿住寺廟，訓練獨立自主，在各地寺廟、景點快閃演出，展現所學才藝，用新竹縣熱情的客家獅表演，祈福台灣疫情早日退散，完成這一次終身難忘的畢旅。
帶隊的文山國小校長王恭志說，為了讓畢業生有不同的體驗，學校每年都會帶著畢業生透過鐵道和徒步環島旅行，今年已邁入第7年，上月18日起文山國小14名畢業生和福龍國小3名畢業生，採逆時針方向環島，搭火車抵達目的車站後，師生們就以徒步方式前往各處地標或廟宇。
學生們陸續拜訪台南孔廟、城隍廟，及高雄左營啟明堂、三鳳宮，並在啟明堂和三鳳宮表演客家獅，除和廟方交流客家文化，展現所學成果外，也為台灣近來日趨嚴峻的疫情祈福，用最真誠熱情的演出，感謝醫護人員並祈禱疫情早日退散。
王恭志指出，長程徒步最能訓練耐力和毅力，因此不選擇休閒遊樂方式的畢業旅行，以背包客模式，由學生們討論旅行計畫，搭火車加上徒步，餓了吃便當、渴了喝開水，晚上則以工換宿住寺廟，全程用最精簡的經費，帶著客家獅、北管與口琴等裝備，徒步參訪廟宇。
文山國小畢業生陳柏睿說，這樣的畢旅雖然很累，但非常有意義，希望祥獅熱鬧的表演，能讓台灣疫情消散，大家都平安健康。福龍國小畢業生高莫緹也說，這趟旅行很鐵腿，讓人印象深刻，肯定是獨一無二的美好回憶。
因應疫情升溫，旅程中師生也特別重視防疫，除每天量3次體溫、室內戴口罩，也避免前往人潮眾多的室內。
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