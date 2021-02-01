快訊

部桃今+0？指揮官陳時中下午2時記者會說明

疫苗與美洽談中？優先施打桃園醫護？ 陳時中回應了

超暖心畢旅！竹縣國小生環島客家獅巡演 祈福疫情退散

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
新竹縣文山、福龍國小17名畢業生，在啟明堂和三鳳宮表演客家獅，為台灣近來日趨嚴峻的疫情祈福。圖／新竹縣政府提供
新竹縣文山、福龍國小17名畢業生，在啟明堂和三鳳宮表演客家獅，為台灣近來日趨嚴峻的疫情祈福。圖／新竹縣政府提供

新竹縣文山、福龍國小17名畢業生，在老師陪伴下帶著客家獅、北管與口琴，以搭火車和徒步方式進行三天兩夜環島巡演，旅程中以工換宿住寺廟，訓練獨立自主，在各地寺廟、景點快閃演出，展現所學才藝，用新竹縣熱情的客家獅表演，祈福台灣疫情早日退散，完成這一次終身難忘的畢旅。

帶隊的文山國小校長王恭志說，為了讓畢業生有不同的體驗，學校每年都會帶著畢業生透過鐵道和徒步環島旅行，今年已邁入第7年，上月18日起文山國小14名畢業生和福龍國小3名畢業生，採逆時針方向環島，搭火車抵達目的車站後，師生們就以徒步方式前往各處地標或廟宇。

學生們陸續拜訪台南孔廟、城隍廟，及高雄左營啟明堂、三鳳宮，並在啟明堂和三鳳宮表演客家獅，除和廟方交流客家文化，展現所學成果外，也為台灣近來日趨嚴峻的疫情祈福，用最真誠熱情的演出，感謝醫護人員並祈禱疫情早日退散。

王恭志指出，長程徒步最能訓練耐力和毅力，因此不選擇休閒遊樂方式的畢業旅行，以背包客模式，由學生們討論旅行計畫，搭火車加上徒步，餓了吃便當、渴了喝開水，晚上則以工換宿住寺廟，全程用最精簡的經費，帶著客家獅、北管與口琴等裝備，徒步參訪廟宇。

文山國小畢業生陳柏睿說，這樣的畢旅雖然很累，但非常有意義，希望祥獅熱鬧的表演，能讓台灣疫情消散，大家都平安健康。福龍國小畢業生高莫緹也說，這趟旅行很鐵腿，讓人印象深刻，肯定是獨一無二的美好回憶。

因應疫情升溫，旅程中師生也特別重視防疫，除每天量3次體溫、室內戴口罩，也避免前往人潮眾多的室內。

新竹縣文山、福龍國小17名畢業生，以工換宿住寺廟，全程用最精簡的經費完成環島巡演。圖／新竹縣政府提供
新竹縣文山、福龍國小17名畢業生，以工換宿住寺廟，全程用最精簡的經費完成環島巡演。圖／新竹縣政府提供
學生們參拜祈福疫情退散，並感謝廟方協助。圖／新竹縣政府提供
學生們參拜祈福疫情退散，並感謝廟方協助。圖／新竹縣政府提供

疫情 徒步環島 新竹

延伸閱讀

竹縣世光教養院獲贈100套棉被 讓院生過好年

疫情趨嚴 竹縣各車站大消毒 即日起醫院全面禁止探病

部桃擴大匡列 竹縣居家隔離有7人　

疫情升溫 竹縣拉高防疫層級

相關新聞

新豐國中扎根特殊生體育教育 2部微電影獲獎成宣導片

新竹縣新豐國中作為推動適應體育課的標竿學校，學校透過調整一般運動的器材與使用方式，讓特殊教育的學生能更安全進行，日前學校...

社會資源和校友家長支持 埔心國中技藝班今上好菜

彰化縣埔心社區活動中心今天菜香四溢，埔心國中席開5桌，享用假日技藝班16名學生料理的5菜一湯、一水果和甜點，學生家長吃在...

吳建德用藝術助逆風少年 成教育家部落格典範

明陽中學教師吳建德22年來教導「逆風少年」欣賞藝術、透過藝術轉化生命，掙脫黑色繩索回歸正常生活，今天登上教育家部落格典範...

科技競賽冠軍、畫家紀錄片掌鏡　萬里國中新二代嶄頭角

新北市萬里國中成立新住民二代子女多元特色社團，其中應用科技社團於日前拿下「青少年科技創作競賽全國賽」物聯網組冠軍；另一人...

志學國小防「窗殺」作窗花 大受歡迎義賣籌比賽經費

花蓮縣壽豐鄉志學國小曾發生保育鳥類遭「窗殺」意外，師生因此運用雷射切割機製作窗花，卻意外大受歡迎，詢問度高，學校發起義賣...

影／總統府春聯年輕書法家返母校揮毫：開心堅持做下去

嘉義市蘭潭國中校友王意淳自小執著書法寫作，書法作品「牛轉乾坤」日前獲選為總統府110年春聯，今天受邀回母校分享學習歷程，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。