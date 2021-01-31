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影／繪本Book思藝！繪本角色親子走秀結合環保創意無限

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣萬巒鄉圖書館舉行曬書節活動，舉行繪本故事環保走秀，親子們發揮巧思化身繪本主角走秀，場面超熱鬧，看見家長們創意巧思。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉圖書館舉行曬書節活動，舉行繪本故事環保走秀，親子們發揮巧思化身繪本主角走秀，場面超熱鬧，看見家長們創意巧思。記者劉星君／攝影

屏東縣萬巒鄉立圖書館推動閱讀，今在佳佐分館舉行曬書節，並結合鄉立幼兒園，舉行親子環保創意走秀，親子們討論繪本，將繪本角色扮演，搭配環保材質，製作走秀服裝、道具，有90組親子們參與，運用廢棄月曆紙變成衣服、廢棄寶特瓶化身牙齒，搭配繪本故事，充滿巧思，驚喜連連，親子們分享，跟孩子們一起製作道具，又能認識繪本，增加親子相處時間，收穫滿滿。

萬巒鄉圖書館指出，曬書市集也獲民眾回響，邀請民眾捐書，捐一本換一本書，還有高雄讀者獲悉訊息，捐出4大箱書參與，曬書市集共有1000本書，邀請民眾好書交換。

親子環保創意走秀，展現親子們創意，幾乎全家總動員，徐志明、黃玉樺夫妻帶著大班兒子與中女兒，分別以「最奇妙的蛋」與「小雞逛超市」兩本繪本為主題，成為「小雞家族」走秀，爸爸徐志明的裝扮，將廢棄的日曆紙穿搭身上變成雞羽毛，女兒的用點點雨衣穿搭，搭配點點的奇妙雞蛋。

爸爸林輝景帶著大班女兒走秀，繪本「人魚公主」為主題，用裝不到衣服改裝，女兒身上配件也很環保，用洗澡的洗澡球刷，搭配用不到玩具，變成手杖；也有老師將寶特瓶化身鱷魚牙齒，透過繪本提醒孩子們潔牙重要性。

萬巒鄉公所指出，推動閱讀，圖書館也舉辦閱讀賓果，完成九宮格，就能參加抽獎活動，期盼帶動閱讀風氣，現場也二手市集、資源回收兌換、廉政宣導小遊戲，加上今年農漁會選舉登場，強化反賄選宣導，還有萬巒DOC數位活動。

佳佐分館設在佳佐國小，是全縣首座在校園內的公共圖書館，每到假日圖書館很熱鬧，有家長們假日要下田工作，讓孩童們到圖書館，相對安心，佳佐分館開到晚間8點半。

屏東縣萬巒鄉圖書館舉行曬書節活動，舉行繪本故事環保走秀，親子們發揮巧思化身繪本主角走秀，場面超熱鬧，看見家長們創意巧思。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉圖書館舉行曬書節活動，舉行繪本故事環保走秀，親子們發揮巧思化身繪本主角走秀，場面超熱鬧，看見家長們創意巧思。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉圖書館今舉行曬書市集，募集約1千本書籍，邀請民眾捐書換書。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉圖書館今舉行曬書市集，募集約1千本書籍，邀請民眾捐書換書。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉圖書館今舉行曬書市集，募集約1千本書籍，邀請民眾好書交換。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉圖書館今舉行曬書市集，募集約1千本書籍，邀請民眾好書交換。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉圖書館舉行曬書節活動，舉行繪本故事環保走秀，親子們發揮巧思化身繪本主角走秀，場面超熱鬧，看見家長們創意巧思。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉圖書館舉行曬書節活動，舉行繪本故事環保走秀，親子們發揮巧思化身繪本主角走秀，場面超熱鬧，看見家長們創意巧思。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉圖書館舉行曬書節活動，舉行繪本故事環保走秀，親子們發揮巧思化身繪本主角走秀，場面超熱鬧，看見家長們創意巧思。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉圖書館舉行曬書節活動，舉行繪本故事環保走秀，親子們發揮巧思化身繪本主角走秀，場面超熱鬧，看見家長們創意巧思。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉圖書館舉行曬書節活動，舉行繪本故事環保走秀，親子們發揮巧思化身繪本主角走秀，場面超熱鬧，看見家長們創意巧思。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉圖書館舉行曬書節活動，舉行繪本故事環保走秀，親子們發揮巧思化身繪本主角走秀，場面超熱鬧，看見家長們創意巧思。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉圖書館舉行曬書節活動，舉行繪本故事環保走秀，親子們發揮巧思化身繪本主角走秀，場面超熱鬧，看見家長們創意巧思。記者劉星君／攝影
屏東縣萬巒鄉圖書館舉行曬書節活動，舉行繪本故事環保走秀，親子們發揮巧思化身繪本主角走秀，場面超熱鬧，看見家長們創意巧思。記者劉星君／攝影

親子 圖書館

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