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志學國小防「窗殺」作窗花 大受歡迎義賣籌比賽經費

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣壽豐鄉志學火車站窗口，貼著志學國小師生製作的窗花。圖／志學國小提供
花蓮縣壽豐鄉志學火車站窗口，貼著志學國小師生製作的窗花。圖／志學國小提供

花蓮縣壽豐鄉志學國小曾發生保育鳥類遭「窗殺」意外，師生因此運用雷射切割機製作窗花，卻意外大受歡迎，詢問度高，學校發起義賣為田徑隊籌措赴外地比賽經費，訂單大爆滿，校方提前收單，開開心心利用寒假趕製。

志學國小校長陳立輝說，先前曾發生一隻五色鳥撞上教室玻璃死亡的憾事，老師藉這個機會和學生討論，決定在玻璃貼上窗花減少鳥類誤遭「窗殺」的意外。

學生提議可嘗試用雷射切割機製作「窗花」，學校利用創客社團時間試作，有的以古代剪紙圖樣為造型，有的做出很有年節氣氛的「囍」字，大紅色顯得喜氣洋洋，非常精致。

讓師生意外的是，因為適逢春節，不少老師、家長看見，覺得很適合家中年節布置，都來詢問。因為學校田徑隊下月底要到高雄市比賽，學校和家長會討論後，決定發起義賣活動，一方面讓學生可以動手做，也能為田徑隊籌措比賽經費。

志學國小開放網路預購，每張50元，短短2天就收到600分訂單。陳立輝說，校方評估已足夠補助比賽經費，且雷射切割機只有兩台，又因訂單太多，附近書店的雲彩紙都被師生買光了，決定提前收單。

田徑隊員、創客社團學生利用放假時間趕工，從設計、印製、包裝、金額到訂單統計全部包辦，學生們做得很有興趣，連午飯時間都不願停手。

陳立輝說，雖然已停止預購，但師生下月6日會在縣府文化局於文化局圖書館前舉辦的「曬書好市集」擺攤賣窗戶，連同義賣的所有收入，除了補助田徑隊，餘下的也會用在未來創客課程上。

花蓮縣壽豐鄉志學國小師生用雷射切割機製作窗花，相當精致。圖／志學國小提供
花蓮縣壽豐鄉志學國小師生用雷射切割機製作窗花，相當精致。圖／志學國小提供
花蓮縣壽豐鄉志學國小師生用雷射切割機製作窗花，相當精致。圖／志學國小提供
花蓮縣壽豐鄉志學國小師生用雷射切割機製作窗花，相當精致。圖／志學國小提供
花蓮縣壽豐鄉志學國小師生用雷射切割機製作窗花，有小朋友作出可愛的貓圖樣。圖／志學國小提供
花蓮縣壽豐鄉志學國小師生用雷射切割機製作窗花，有小朋友作出可愛的貓圖樣。圖／志學國小提供

義賣 文化局 寒假

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