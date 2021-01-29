影／總統府春聯年輕書法家返母校揮毫：開心堅持做下去

嘉義市蘭潭國中校友王意淳自小執著書法寫作，書法作品「牛轉乾坤」日前獲選為總統府110年春聯，今天受邀回母校分享學習歷程，市長黃敏惠到場祝賀，稱讚她為嘉義市爭光，也希望她有機會能回「嘉」，為嘉義市文創注入清新強大能量。

王意淳今天在眾人熱情簇擁下，提筆寫下「牛運亨通」「牛轉乾坤」「金牛迎看」等春聯，黃敏惠、 地政處長饒嘉博、教育處長林立生等人都稱讚不已，黃敏惠對「哞歡哞樂」一聯特別欣賞，直言「有創意又符合牛年意境。」

王意淳含蓄表示，書法學習歷程、創作，她並不像別人想的這樣辛苦，她只是每天堅持、開心做喜歡的事，一直做下去。

黃敏惠說，意淳堅持做一件自己喜歡的事，就像嘉義市推「有事青年節」，鼓勵年輕人沒事要找事做，做好心目中想做丶想完成的一件事，說起來很簡單，但執行上卻又這麼困難，因為這件事是什麼？要做到什麼程度？ 唯有青年內心知道，靠自己力行體驗，遇任何困難都微笑面對，堅持走下去，才能接近夢想、邁向成功。

王意淳的父親，水墨畫家王宏一表示，書法創作者要寫出自己風格需要時間淬鍊，至於要多少時間要看老師還有創作者天賦，而且要看「怎麼養他？」，「我不會養她，所以只能無限供應她，讓她自由發揮 」。