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影／總統府春聯年輕書法家返母校揮毫：開心堅持做下去

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
王意淳今天返回嘉義市母校蘭潭國中，分享書法創作，黃敏惠稱讚她「能堅持面對、做好喜歡的事」。記者卜敏正／攝影
王意淳今天返回嘉義市母校蘭潭國中，分享書法創作，黃敏惠稱讚她「能堅持面對、做好喜歡的事」。記者卜敏正／攝影

嘉義市蘭潭國中校友王意淳自小執著書法寫作，書法作品「牛轉乾坤」日前獲選為總統府110年春聯，今天受邀回母校分享學習歷程，市長黃敏惠到場祝賀，稱讚她為嘉義市爭光，也希望她有機會能回「嘉」，為嘉義市文創注入清新強大能量。

王意淳今天在眾人熱情簇擁下，提筆寫下「牛運亨通」「牛轉乾坤」「金牛迎看」等春聯，黃敏惠、 地政處長饒嘉博、教育處長林立生等人都稱讚不已，黃敏惠對「哞歡哞樂」一聯特別欣賞，直言「有創意又符合牛年意境。」

王意淳含蓄表示，書法學習歷程、創作，她並不像別人想的這樣辛苦，她只是每天堅持、開心做喜歡的事，一直做下去。

黃敏惠說，意淳堅持做一件自己喜歡的事，就像嘉義市推「有事青年節」，鼓勵年輕人沒事要找事做，做好心目中想做丶想完成的一件事，說起來很簡單，但執行上卻又這麼困難，因為這件事是什麼？要做到什麼程度？ 唯有青年內心知道，靠自己力行體驗，遇任何困難都微笑面對，堅持走下去，才能接近夢想、邁向成功。

王意淳的父親，水墨畫家王宏一表示，書法創作者要寫出自己風格需要時間淬鍊，至於要多少時間要看老師還有創作者天賦，而且要看「怎麼養他？」，「我不會養她，所以只能無限供應她，讓她自由發揮 」。

「要逼出潛力！」王宏一説，王意淳讀大學前沒有寫過大型書法作品，當學校要求她要寫6乘12尺甚至更大張作品參加競賽，她一度 落淚不知如何創作，但打起精神硬拚，不僅完成作品、也有突破長大了，之後就可以寫大幅作品 。

王意淳今天返回嘉義市母校蘭潭國中分享書法創作，黃敏惠贈送公仔紀念品。記者卜敏正／攝影
王意淳今天返回嘉義市母校蘭潭國中分享書法創作，黃敏惠贈送公仔紀念品。記者卜敏正／攝影
王意淳今天返回嘉義市母校蘭潭國中，分享書法創作，黃敏惠稱讚作品不僅有創意，而且有意境 。記者卜敏正／攝影
王意淳今天返回嘉義市母校蘭潭國中，分享書法創作，黃敏惠稱讚作品不僅有創意，而且有意境 。記者卜敏正／攝影
王意淳(右三)今天返回嘉義市母校蘭潭國中，分享書法創作，黃敏惠(左三)稱讚她「能堅持面對、做好喜歡的事」。記者卜敏正／攝影
王意淳(右三)今天返回嘉義市母校蘭潭國中，分享書法創作，黃敏惠(左三)稱讚她「能堅持面對、做好喜歡的事」。記者卜敏正／攝影

嘉義 黃敏惠 青年

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