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新竹忠信中學說書人營 學創作練表達

聯合報 / 教育事業部
忠信中學的奇文妙語說書人營，用桌遊當教材，大受學生歡迎。圖╱忠信中學提供
忠信中學的奇文妙語說書人營，用桌遊當教材，大受學生歡迎。圖╱忠信中學提供

你家的孩子能清楚表達事情的來龍去脈嗎？這個問題也是許多家長的難題，教育專家認為，「創作」與「表達」是清楚表達的基礎能力。新竹忠信中學與聯合報教育事業部合作的「奇文妙語說書人營」，就特別著力在培養國小高年級學生的這兩種能力。

這個特別的營隊共兩天課程，忠信中學特別用了「說書人」桌遊當教材，讓學生大膽想像，從建構虛幻世界到設計故事人物，不必擔心評分、對錯，可以毫無顧忌的建構、創作故事。

營隊最後，學生在「我是神奇說書人」發表會上分享構思，也練習如何完整表達。參加活動的枋寮國小彭子威說：「第二天的創作課程激發很多靈感，讓我很想把想故事告訴別人！」

博愛國小陳以晴表示，以前玩過「說書人」桌遊，沒有想到它會在課程中出現，讓上課變得很有趣，同學都「玩得很充實」。

忠信中學的奇文妙語說書人營，用桌遊當教材，大受學生歡迎。圖╱忠信中學提供
忠信中學的奇文妙語說書人營，用桌遊當教材，大受學生歡迎。圖╱忠信中學提供

桌遊 新竹

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