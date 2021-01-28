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高曉琳甄選錄取國小準候用校長 致力原民教育

中央社 / 新北28日電

新北市府教育局錄取排灣族的準候用校長高曉琳，原鄉在台東縣大武鄉，致力於都會原民教育。她說，原住民的孩子除一般課程，更要認同多元族群文化，從寬廣思維中找到自己優勢。

新北市府教育局今天表示，110年度國民中小學候用校長甄選，第二階段口試結束後，公布錄取名單。錄取11名國小準候用校長，及2名國中準候用校長，將進入教育局實習。

三峽大埔國小輔導主任高曉琳（族名bacivu savan）故鄉在台東大武鄉大竹村排灣族部落，不過，祖父時代就因生活與環境遷移到台南市，隨後，家人與族人都在都會與原鄉兩地奔波，她也逐漸建立自己族群認同。

教育局說，高曉琳從事教育24年，曾獲教育部教學卓越金質獎，教學及行政資歷豐富，並致力於原住民族教育，重視文化資源先天不利的孩子。

高曉琳曾得知隔代教養的排灣族人VuVu （排灣族人對祖母的稱呼），在簡陋的環境獨自帶著3個孫子，因收入不穩定導致孫子們常缺課，學習效果更不佳。她聯結地方資源協助整理居住、生活環境，讓學生安心學習。

高曉琳曾回到台東的國小服務，婚後，因家庭因素移居到新北市深坑區服務。認同感十足的她，還曾為了尋找與自己一樣有原民身分的老師，詢問國小的人事主任。

新北市成立深坑區原住民族發展協進會後，高曉琳積極與原住民族人接觸拉近距離，自己被接受和信任後，族人遇到孩子的教育問題，都會向高曉琳徵詢意見。

高曉琳說，世界因有彩虹般的色彩而豐富，她對多元的族群和文化具有認同與使命感，也使其教育思維更寬廣多元，她秉持熱忱希望原住民的孩子除教育的課程學習，更要了解族群文化，加強認同自己原住民的優勢與不凡。

教育局表示，通過第二階段甄選的準候用校長，將於8月起至教育局實習1年，接受嚴謹、專業的行政領導磨練。其中，原住民族增額錄取機制，已連續2年甄選到原住民籍準候用校長，為教育注入更多動力。

原住民 教育局

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