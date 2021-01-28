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台南校園最老樹木250歲 108歲老榕病後綠葉現生機
【110學測】
台南市忠義國小老樹多，最老的250年。其中有棵108歲的老榕樹，因罹患褐根病，奄奄一息，經農業專家8個多月救治，樹冠綠葉增加，因擔心葉子太多，樹根無法支撐，1天5次的灑水改為兩次，並考慮再把灑水改為噴霧。校內有5棵農業局列管的老樹，其中250歲的黃連木是全市校園內最老的樹木，枝葉茂盛繼續守護校園與孔廟園區。
這棵老榕樹前年罹患褐根病，農業局改善棲地並施藥拯救，但去年3月間老榕樹突然大量落葉，幾乎成枯狀，立即搶救，在樹幹設水管噴水，希望讓氣根得到水分，繼續往下生長，成為新樹根。經診斷，病情嚴重，樹幹基部上方已看到病菌子實體，希望能搶救成功。
經8個多月的救治，去年底樹冠綠葉增多了，學校也為老樹舉辦祈福活動，學生寫卡片為樹爺爺祈福，希望能早日康復。校長劉明道與總務主任陳瓊豐表示，綠葉增多是好消息，但專家也怕樹葉太多，已罹病的根部無法支撐，且擔心根部太潮濕易滋生病菌，因此將每日灑水次數由5次減為早晚各1次，並考慮將灑水改為噴霧。
忠義國小緊鄰孔廟，目前有5棵農業局列管的老樹，其中最老的是250歲的黃連木，為清乾隆年間台灣知府蔣元樞整建孔廟時種植，也是台南校園最老的樹木。校長劉明道說，前年校內1棵列管樹木枯死，讓5棵列管老樹少了1棵，去年又有1棵老榕樹被列管，又恢復到5棵。
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