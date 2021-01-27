三民高中學生結合跳繩跟AI 拿下世界青少年發明展金獎

新北市三民高中、康橋高中、新北美國學校參加「2020 IEYI世界青少年發明展」競賽榮獲1金2銅，其中三民高中參賽作品「AI跳繩之異想世界」將運動與AI結合，在家跳繩就能體驗逛街甚至出國，除了有趣還能兼具運動效果。

世界青少年發明展(IEYI)由日本發明協會(JIII)在2004年發起並籌組，為小發明家分享創意的舞台，以6歲到19歲的青少年為主要參賽對象，參賽者須向評審闡釋發明理念，並與各國學生交流，2020年雖受疫情影響改為線上辦理，參賽者克服距離問題，以科技方式向各國展現作品精神。

三民高中金牌作品「AI跳繩之異想世界」，由李浩綸、王晟伍及劉宸瑋結合目前熱門的VR、AR與AI技術，在作品中規劃兩種世界，一個是真實世界，設計電腦介面與跳繩連動，讓跳繩運動能夠在GOOGLE MAP的街景中，一邊跳繩一邊逛街，更能自由變換方向，讓運動者彷彿來到戶外甚至出國場景。

另一個世界是虛擬世界，需要進行冒險並闖關，VR應用讓想像力與娛樂感大為提升，並改良市面上的跳繩，握柄上面有按鈕開關，可以與手機或是平板裝置連動，為跳繩運動帶來極大樂趣。

康橋高中銅牌作品「手推車防撞裝置」，是今年新北市得獎作品中唯一一組小學生作品，賴玨丞、戚日愷及劉宸安同學看到使用手推車時前方的金屬擋版撞到行人的腳跟，進而造成瘀血等傷害，因此在手推車上加裝支架，並利用超音波感測器及LED燈幫助使用者注意周遭環境，防撞泡棉防止手推車在行進間會撞到人腳根的問題，解決一般生活中常見的問題，降低造成意外的風險。

獲得銅牌的新北美國學校銅牌作品「『走不停』物聯網導航系統」，由盧奕安、盧奕全兩位同學依據演算法計算最佳行走速度，行人只要使用者照著APP建議的速度走，就可以避免遇到紅燈。