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寒假作業「80題猜燈謎」難倒爸爸 網認證：比考學測還難

聯合新聞網 / 綜合報導
學生雖然放寒假，仍要面對作業。圖片來源／ingimage
學生雖然放寒假，仍要面對作業。圖片來源／ingimage

現在小朋友的學校作業，有時連家長也沒辦法解出答案。近日有網友崩潰表示，孩子的寒假作業是80題的「元宵節猜燈謎」，但題目難度讓他直接舉雙手投降，於是將作業分享至網上，眾人看完傻眼直呼「比考學測還難」。

原PO在臉書社團「爆系知識家」貼出寒假作業，只見題目分為「猜字」和「猜地名」，他勉強寫出幾題猜字，但左思右想都無法理解地名部分，原PO為了得到解答，因而發文求助「小弟不才，大家可以一起幫幫忙嗎」。

孩子的寒假作業，難度太高讓爸爸崩潰。圖擷自facebook
孩子的寒假作業，難度太高讓爸爸崩潰。圖擷自facebook

貼文一出，網友留言回應，「還好不是我小孩，不然我會瘋掉」、「傻眼，根本是家長的作業了」、「這是在訓練孩子的電腦操作與打字，尤其是Google能力」、「這我絕對撕爛」、「認真長知識耶」、「完了，我幾乎都不會」。

不過，也有專業網友解出答案，「32-天母、30-淡水」、「67-霧峰、62-溪頭、73-新竹、61-合歡、78-大直、59-嘉義、66-成功、79-公館」、「29-將軍、41-新店、64-烏日」、「37-九份、 39-墾丁、 51-知本 、73-新竹、71-桃園、76-關渡」。

厲害網友一次回答好幾題。圖擷自facebook
厲害網友一次回答好幾題。圖擷自facebook

寒假 元宵節 學測

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