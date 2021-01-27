「玫瑰墓」樂團走入校園 說唱警世學生感動到流淚

台南市立醫院急診部主任蘇世揚以身邊和死神搏鬥的生命故事創作歌曲，組「玫瑰墓」獨立樂團，用搖滾歌曲警世，珍惜生命。一年多來以演唱、說故事的方式到校宣導生命教育，受到極大回響。有沉迷手機的學生聽了演講後，把手機交給父親；也有從事援交的學生求助老師「我想改變自己」。

台南女中校長鄭文儀已聽過玫瑰墓4次音樂演講，他說，所有台前幕後的團員來自各行各業，每次演出都是志工愛心的傳遞。1月6日在南女的演講「我的開場致詞請同學們在演唱會時盡量嗨，大聲哭，用力笑；歌曲的11段人生故事，帶領每位學生從別人的生命故事中省思自己的生命價值。」土城高中校長謝振宗表示，玫瑰墓來校演講後，蘇醫師多了許多國中生小粉絲，這些小樹芽20年後會像蘇醫師一樣，蓄積正面力量傳遞出去。

玫瑰墓從2019年底走進學校做生命音樂演講，第一場到屏東，幾天後收到一封家長的感謝信，父親說兒子高一功課還不錯，高二卻沉迷手機，荒廢學業，不知該如何是好。但聽了演講，回到家後交出手機，「我要努力讀書，不再玩手機遊戲了。」

隔年到南部某學校音樂演講，老師私訊感謝，表示有名行為偏差的女學生被發現從事援交、抽菸後，功課不寫，考試時不作答，甚至在考卷上打個大X，任憑學校輔導都不理。但聽了演講後，主動到輔導室請求協助，說自己想改變。接二連三的「奇蹟」，讓玫瑰墓堅持走進校園用音樂說故事。

生命教育的演講逐漸被許多家長看到，陸續被各地學校邀請到校音樂演講。許多學生在還沒聆聽前對這樣的演講，認為又是老套，毫無興趣，但聽講後深受感動，從頭哭到尾。不少人聽了玫瑰墓的音樂演講，帶著父母、孩子參加玫瑰墓的非校園演講。一年多來玫瑰墓已到各地學校演講15場次，也獲醫院、慈善團體、企業邀請演講超過30場次。

演講中一幕幕醫院急診室內，生命消失及與死神拔河的故事在上演，有消防弟兄葬身火窟，老兵錄下已故愛妻談話的錄音，每天就寢前必聽錄音才能安眠；70多歲駝背老人為了活命每天晚上拿著拐杖跑操場，以及抗癌、吸毒等動人、警世故事。

玫瑰代表著美麗與祝福，墓則意涵著死亡，蘇世揚說，有人認為應改名，但他堅持，因為玫瑰木是做木吉他的最好材料，取諧音「玫瑰墓」。玫瑰與墳墓代表著精采與孤寂、熱鬧與荒涼、美麗與哀愁，所唱的沒有流行歌曲的我愛你、你愛我，而是帶來真實世界的對比與荒謬、悲喜與觸動。」