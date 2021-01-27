她多所學校落榜 三年後全縣比賽第二 背後故事令人動容

嘉義縣竹崎高中美術班舉辦美術展，其中國中一年級的黃薰葶以一幅「石門咖啡」獲得第二名，事實上背後的過程來之不易，在求學的過程中幾經波折，國三那年遇到了啟蒙老師，也開啟了他之後的美術之旅。

黃薰葶從小就在爸媽的栽培下多才多藝，國小畢業後，原本打算考管樂班，然畫畫一直是她的興趣，沒有忘記自己的初衷，她內心堅定地告訴自己「我更喜歡畫畫」，就這樣轉換跑道，去考美術班。

密集訓練了將近三個月，報名多所國中屢屢受挫，只好就近選讀附近國中，黃薰葶挫折萬分，原本打算就此放棄，直到國三遇到啟蒙老師董學武，重新燃起她對美術的熱忱。

原本父親打算讓黃薰葶讀建築科，但她認為藝術是多元的，「先學習課程，再決定自己的定位」，於是她選擇就讀竹崎高中美術班，在這半年內，學習充實的課程，也感受到師長的用心，她自認天分沒有別人多，因此她也希望靠著堅持和努力，一點一點的朝著夢想邁進。

竹崎高中為培養國民美術鑑賞能力及落實學校美術教育，鼓勵藝文繪畫新生代發展，與中華真武北極玄天上帝藝文協會與聯合辦理的「2021竹崎高中美術展」辦理109學年度「2021竹崎高中美術展繪畫比賽」，以「竹崎之美」為主題，藉繪畫藝術來呈現當地竹崎人文與景色。

此次參賽作品共257件(國小組62件、國中組169件、高中組26件)。不管是作品的數量或質量都比去年大大提升，作品的題材、風格、形式及技法，也呈現多元創作發展。

展期即日起至3月19日，展出地點位於竹崎高中賈宓藝文中心，欲知相關資訊可撥打電話05-2611006轉650