買零食？請講英語 台南興國中學美語營玩真的

寒假伊始，台南興國中學為國中小生舉辦三天「世界探索家美語冬令營」，最特別是學生到福利社得用英文點餐，小五生張博鈞說：「我以為英文營隊只是在教室裡講講英文，玩一玩角色扮演，沒想到這個營隊玩真的，到福利社要講英文才買得到食物。」

主辦單位表示，此次與聯合報寫作教室合辦美語冬令營，有外籍講師授課，鼓勵學生克服「看到外國人不敢說英文」的心理，也從情境式的學習環境，不出國也能認識世界文化。

這次最讓學生驚喜的「英文情境課」，外籍老師先在課堂上介紹各國硬幣、文化特色、當地美食，如何在餐廳點菜。然後每組拿著兩百元，到福利社、用英文買各種食物，最後回到課堂，示範用餐的正式禮儀。

為了這堂課，福利社店員要配合講英文，陪學生練習點餐會話，想偷偷講中文的學生，也會被老師「暗示」要講英文，支支吾吾的學生，老師會用各種方法引導學生勇敢說出口。

張博鈞說，他的英文不太好，但期許疫情趨緩可以出國後，能在國外與當地人溝通，而不是靠翻譯機問路、點菜、買東西。這次在營隊裡學到文法、餐廳禮儀，也知道機場人員的工作內容，「我覺得來參加營隊後，英文變得很厲害！我明年還想再來」。