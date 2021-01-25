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學測考「愆、賚、齎」 網嘆背一堆國文冷門發音有何用？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友近日在網路上發文表示為何台灣教育要學許多冷門字，引發熱議。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友近日在網路上發文表示為何台灣教育要學許多冷門字，引發熱議。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

上週五(22日)一年一度的大學學測登場，其中這次的國文科第一題就考字音辨讀，考出「阡」陌交通、惹禍招「愆」、「賚」賞諸徒、「齎」志以歿等十分冷門的詞彙讀音，讓許多考生直呼太難。因此，一名網友在網路上以標題「國文課背一堆生僻字讀音對人生什麼幫助？」發文來提出自己的不解，不懂為何台灣的中文教育需要學到一堆根本沒用的詞彙，希望有網友能一起討論。

一名網友日前在PTT上發文表示為何我們求學時期的中文課需要學那麼多冷門字？這些詞彙根本對生活沒有幫助，並說明「脫離國文課十幾年了，最近回憶起過去國文考試，生僻字讀音分數佔不小比例，我很不會背讀音每次都是只能猜」，無奈透露不知何台灣教育要要求學生學冷門字，這些對於台灣社會不但毫無益處，還十分浪費時間。

此文一出，引起許多網友的共鳴，紛紛支持原PO的論點，「就專門浪費你時間的科目」、「沒有幫助，用來考試而已」、「國高中時課本裡出現的每篇文言文都要考默寫，當年背好背滿現在一點屁用都沒有」、「沒有幫助，母語能力也沒有提升」、「浪費時間用的」、「完全沒幫助，那時候的發音也不是現在讀音」、「沒有，以後還是忘記」。

但還是有部分網友發表不同想法，「深入再深入，因為中文為母語」、「以後萬一有人名字是用罕用字，至少可以提高唸對的機會」、「古文比白話文好背，比白話文承載意義更多」、「若你要閱讀經典好文而不是聊天交友，這些字很值得學習」、「當你懂愈多字，就能認識得更多而不感到吃力」、「沒有這些，怎麼會有對學生的鑑別力」。

針對網友提問為何要考社會中幾乎都用不到的字，許多國文老師也表示今年國文考題較具文學性。大考中心則僅回應，目前無法給出適當的回覆，必須看考生的答題狀況來分析。

文言文 台灣文學 學測

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