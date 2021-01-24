白冰冰母校基隆月眉國小 學生漸少擬8月停辦

受到少子化影響，基隆市月眉國小現有45名學生，扣除將畢業的學生後只剩33名學生，市府教育處協助學生轉學到3所學校就讀，並召開公聽會說明，月眉國小最快將在8月停辦。

基隆市月眉國小創立於民國53年，藝人白冰冰、音樂製作人林垂立、學術界的「流氓教授」林建隆都是校友，月眉國小近年受到少子化影響和附近有多所國小，使得招生更加困難，學生人數近年約50名。

市府教育處長林祝里今天向中央社記者表示，月眉國小不含附設幼兒園目前有45名學生，今年6月六年級12名學生畢業後，只剩33名學生，教育處調查學生轉校安置意願，其中有30名學生有意轉學到中興國小，1名到東光國小，2名轉到信義國小就讀。

林祝里說，教育處15日召開公聽會，邀請中興國小、東光國小和信義國小校長出席，詳細說明學校辦學特色和成果，獲得學生家長高度肯定，她也責成3所國小校長，務必給予轉學生學業和適應輔導，督學也會在開學一個月內到校關心學生。

林祝里指出，對於轉校學生，教育處會補助學生每學期新台幣500元交通費，直到國小畢業，另外，新學校的制服和體育服，教育處也會全額補助。

林祝里說，教育處將召開初審會議，之後再送到教育審議會討論，通過後原則上就會定案，並報請教育部備查，月眉國小最快在8月停辦。