看「台展三少年」畫作 誠正中學生接觸藝術薰陶

新竹縣矯正學校誠正中學目前收容約230多人，對象為未滿18歲前接受法院處以感化教育判決的青少年，近日與廣達文教基金會合作舉辦「家鄉的永恆對話-台展三少年」展覽，展出日據時期台灣三位代表性藝術家林玉山、陳進、郭雪湖畫家及其弟子複製畫約30多幅，作品呈現自然人文、人際互動與生命教育等議題，讓受矯正教育中的青少年也能接觸到藝術薰陶。

縣長楊文科表示，廣達文教基金會在新竹縣推動「游於藝」計畫長達11年，在多個國小巡迴辦理展覽、導覽藝術等，實踐學生審美教育，今年開始也將誠正中學納入計畫中，讓受輔導的學生也能接觸到展覽，期待學生在欣賞畫作時從中啟發，出社會後找到自己更好一片天。

誠正中學校長陳宏義表示，學生平時除受感化教育，休閒活動大部分主要是閱讀，可以接觸展覽十分不容易，同時本次主題是家鄉，由於學生不少家庭背景是單親家庭、隔代教養、未婚生子的人，看到日據時期3位畫家「台展三少年」對家鄉的鄉土情懷，也十分能產生共鳴，並在美術老師帶領下繪製心智圖，進而引發思考，獲得藝術陶勳。

廣達文教基金會表示，基金會與國內外博物館合作，辦理廣達「游於藝」計畫，以實際行動將藝術帶入校園，讓師生輕鬆接觸藝術，全台參與學校達上千所，參與人次達3百萬多人，在矯正學校部分也多次與高雄明陽中學合作，很高興今年開始與誠正中學合作。