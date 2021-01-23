台東兩校長遭拔 當事人:陳述機會被剝奪

台東縣溫泉、長濱兩國小校長今晚遭解職，由於2名校長辦學形象認真，甚至獲得師鐸獎，遭解職引起地方杏壇震撼。當事人都不滿縣府教育處未讓他們完整陳述，將提申訴和訴願。

台東縣政府教育處今晚發布新聞稿，溫泉國小校長吳正成、長濱國小校長嚴政雍經查確有不適任事實，依法定程序審議決議不適任，自2月1日起解除校長職務並回任教師。

吳正成和嚴政雍都表示，在開校長遴選委員會前，教育處長林政宏就先告知他們2條路，自己辦退休或是解除校長職務回任老師。遴選會召開時2人均未能有機會完整陳述，「先有結果，再有程序」、懲處完全不符比例。兩人都表表明一定會提起申訴和訴願，甚至走上法院捍衛自己清白。

林政宏則表示，調查審議處理過程公正客觀，校長不僅要遵守最低法律規範，且應具更高道德標準，以符應所承擔的社會期待。2案當事人如對解除校長職務所指涉事項有所陳述，得循正式救濟途徑提出申訴。當事人校長職務解除，未涉及其教師身份改變，如經調查涉有更嚴重不法情事，將另行依教師法及教育人員任用條例等規定辦理。

吳正成說，和妻子因處理離婚問題被告妨害家庭，但地檢署調查後不起訴處分，檢方都已還他清白，沒想到教育處竟然拿不起訴書來定罪「就是一定要我死」。自己並未因官司問題影響校務，在收到解職令的同一天，也同時收到縣政府獎勵「這不是很可笑嗎」。

嚴政雍則表示，因得罪地方民意代表遭陷害，教育處拿他和一名離職老師的私底下對教育處和民意代表的討論對話當成解職理由，這是私人的Line對話不是公開的批評，竟然要被解職。

台東社群這2天出現支持校長聲音。臉書「就是礙台東」貼文表示，吳正成曾獲教育部師鐸獎，溫泉國小在吳正成治理下，是一所知名的英語實驗小學，從以前學生不足到現在要抽籤才能進去，「教育，靠的不是道德！靠的是熱情！希望教育處能懂」。

另外，地方上也有超過350名家長具名連署要求教育處留任嚴政雍。連署家長表示，在嚴接任校長前，學校荒煙漫草，多處設施需修繕整建；但自嚴上任後爭取申請修繕經費，積極對外募款建設校園，並為學生邀請各界菁英到校分享，成立社團以及棒球隊，推動校務多有成就，私下也會主動關心學生生活狀況。

教育處表示，吳正成案是在日前接獲民意代表及當事人原配提供事證，指已婚的吳正成有逾越一般分際男女關係。經檢視相關證據資料並詢問關係人調查確有言行不檢品行不端，提請校長遴選委員會審議通過解除校長職務並回任教師。

嚴政雍案同樣是教育處接獲多名具名陳情人檢舉，嚴在學校領導有諸項言行不當情形，經檢視陳情人提供證據資料及詢問當事人，認其言行不當，虛瞞欺騙未能保持端正品操，足生損害校譽及教育人員形象，難堪當學校領導人，經校長遴選委員會通過解除校長職務並回任教師。