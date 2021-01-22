苗縣無國中小規劃寒假畢旅 寒輔防疫遵中央指示
【110學測】
苗栗縣政府教育處長邱廷岳今天表示，清查縣內各國中、小學，均無規劃於寒假期間辦理畢業旅行，至於寒輔課程是否延後或取消將遵照中央指示，若如期辦理也會加強各校防疫作為。
因應國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情生變，台北市教育局今天宣布各校於寒假期間的畢業旅行，強烈建議採延期及取消辦理。
苗栗縣教育處長邱廷岳指出，縣內各校畢業旅行多在去年11、12月間辦完，經初步清查，各縣立高中及國中、小學，並未有在寒假期間辦理畢旅規劃，沒有取消或延期辦理的問題。
另外，寒假課業輔導部分，邱廷岳說，部分學校下週就展開寒輔課程，是否要停辦，將視中央流行疫情指揮中心或教育部進一步明確指示，若是如常辦理，也會督促各校加強做好各項防疫措施。
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