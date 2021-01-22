因應疫情 台東新生國中結業式改視訊直播

台東縣國中小學今天舉行休業式，因應疫情、避免群聚，台東縣立新生國中改以視訊直播方式，師長輪番拍攝提醒事項，1500多名學生分別在教室觀看，是難得的集會經驗。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，新生國中休業式改成視訊直播方式進行，縣長饒慶鈴、教育處長林政宏前往參與，跟著校內師長透過未來教室綠棚拍攝，影像同步傳遞給各班級同學，雖少了大型集會的熱鬧感，但對學生來說是特別的體驗。

饒慶鈴提醒學生，寒假期間心情放鬆，但防疫不能鬆懈，叮嚀學生口罩要戴好戴滿、留意手部清潔、保持社交距離、維持正常作息，若有發燒症狀要馬上就醫等，和學生相約2月18日健康返校開學。

為呼籲學生放假宅在家，台東縣政府寒假前推出「綠色生活大作戰」、「台東海岸大清理」2款環境教育APP線上遊戲，免費供民眾下載，讓學生放假期間減少出入人多場合，宅在家中玩遊戲，從中深化環保標章和垃圾的分類等資訊。

台東縣政府指出，2款遊戲可透過電腦網頁在台東縣環境教育資訊網線上玩，或使用安卓系統手機下載，此外，每款遊戲提供185份限量小禮品，闖關遊戲中達到S級的民眾，即獲得1組兌獎序號，憑序號可兌換禮品。