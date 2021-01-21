石牌國小校舍外牆崩落 議員要求搶修補強

國民黨台北市議員汪志冰今晚指出，寒假第一天，台北市北投區石牌國小竟驚傳教室外牆的巨大水泥石塊崩落滿地，幸未釀傷亡，但事發地為學童放學必經之處，要求台北市教育局應立即搶修補強。

汪志冰今晚透過新聞訊息指出，多達約2400名學童就讀的石牌國小，其學生教室外牆今天下午竟發生有巨大水泥石塊崩落情形，事發時間適逢平日放學時段，且案發地為學童放學必經的人行道，幸好今天開始放寒假，才未釀傷亡，否則後果難以想像。

她指出，石牌國小歷史近百年，校舍極為老舊又適逢近日寒流襲台，建物受熱脹冷縮影響而有公安危險，要求教育局應立即搶修補強，以免學童們開學後仍要面對潛在危機。