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淡水國小美術班有創意 推出學生香茶饗宴

觀天下 / 記者許端驛/淡水報導
淡水國小美術班學生用藝術創作生活的香草下午茶饗宴，融入到生活當中。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水國小美術班學生用藝術創作生活的香草下午茶饗宴，融入到生活當中。 圖／紅樹林有線電視提供

為讓孩子發揮想像力與創作力，新北市淡水區淡水國小美術班學生用藝術創作生活的香草下午茶饗宴，學生用在一學期所創作的作品，加上香草，經過孩子分組討論，進行排列組合，將美術作品的藝術精神美感，融入到生活當中。

為了讓孩子發揮自身的想像力與創作力，新北市淡水區淡水國小美術班學生，在學期末前的最後課程當中，有一個用藝術創作生活的香草下午茶饗宴，老師表示，學生用在過去這一學期所創作的作品，加上香草經過孩子分組討論，進行排列組合，將美術作品的藝術精神美感，融入到生活當中，成為點心時間的一個主軸，讓學生發揮創意。

淡水國小美術班老師郭炎煌表示，過去在這一個學期，有用植物藍染課程，每個人都有一件作品就可以成為桌巾，加上許多陶藝茶杯作品，以及花瓶裡頭插上學生所種植的香草植物，讓孩子用心去思考，引導創作態度，教學思考，朝向藝術帶入生活，也讓生活中有藝術的融入而更美好。

學生在過程中，都有不同的想法，在經過討論，如何展現出心中最完美的樣貌，最後再來用這樣的桌面擺設，學生一起享用帶來的點心與學校特色的香草茶，讓孩子的創意想法與付出，得到了肯定，也找到自己的價值，上課也更願意投入。

淡水

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