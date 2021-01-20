建中熱食部走入歷史 歇業原因曝光

建中的熱食部是許多校友的回憶，熱食部已於昨日暫時歇業，許多學生也趁機再回到母校「再吃最後一碗」，建中學務處主任王鼎中表示，因為南海路側校園即將整建，未來外牆施工完畢後，交由合作社評估。

對於熱食部結束營業，王鼎中表示，因為南海路側校園即將整建，影響熱食部工作，另由於樹根亂竄以造成地板隆起及牆壁多處龜裂，產生結構脆弱，屋頂漏水嚴重等原因，因此為維修施工，熱食部暫時歇業。

待外牆施工完畢後，熱食部是否恢復營業，王鼎中表示，熱食部為合作社管理，未來會交給合作社評估，因為整修後廚房位子可能會改變，還需合作社評估維修後的空間是否適合繼續開設飲食部門，另外因為學生中午可外出用餐、外送發達等原因，學生午餐選擇多樣化，合作社也會再考量學生需求。至於，若熱食部重新開張，是否沿用同學們熟悉的合作社員工，也會交由合作社決定。

曾任建中校長、現任台北市副市長蔡炳坤表示，熱食部對於建中的學生來說都非常深刻，因為東西好吃又不貴，其實對建中老師跟學生都是很喜歡，尤其地理位置方便，學生到中午經常買去教室吃，或是直接坐在大樹下用餐，但那個空間也比較老舊，可能也必須要有一些整修。