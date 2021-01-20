快訊

重大瑕疵！彭文正告蔡英文博士論文不存在 高院發回北院

關懷生命傳愛非洲 永慶高中發起捐贈發票助弱勢兒童

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣立永慶高中與嘉義縣教育展望協會，上午在永慶聯合舉辦「關懷生命傳愛非洲」捐贈發票儀式，把愛心傳到非洲幫助弱勢的孩童。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中與嘉義縣教育展望協會，上午在永慶聯合舉辦「關懷生命傳愛非洲」捐贈發票儀式，把愛心傳到非洲幫助弱勢的孩童。圖／永慶高中提供

嘉義縣立永慶高中與嘉義縣教育展望協會，上午在永慶聯合舉辦「關懷生命傳愛非洲」捐贈發票儀式，募集到的發票將透過阿彌陀佛關懷中心（ACC），把愛心傳到非洲幫助弱勢的孩童。

活動經媒體宣傳，獲得許多學校、機關及團體的熱烈響應，募集到許多發票，由縣府教育處科長柳敦仁代表縣長參加，並與各機關單位代表捐贈者，將愛心傳遞出去，這些發票也由三位非洲在台就讀大學的學生及ACC工作人員代表接受。在現今的氛圍下，大家的善心如同一股暖流，溫暖所有人的心。

永慶高中學生說，在校園舉辦非洲文物暨攝影展，透過影像及文物更能體會非洲孩童辛苦與努力，回家後收集許多發票到學校捐贈，希望能對他們有所幫助，而自己也從中學到服務利他的善舉，只要願意，每個人都可以成為助人的小小種子，擴散出去，影響他人。

柳敦仁指出，嘉縣教育白皮書6大行動目標，其中之一就是接軌國際，這樣具教育性國際性活動，縣府大力支持；永慶校長蘇淵源說，學生參加踴躍，國際關懷活動讓學生有不一樣視野；嘉縣教育展望協會理事長蔡惇敘表示，活動集結大家力量一起完成，相當有意義。

響應捐贈發票活動學校有：祥和國小、大鄉國小、朴子國小、雙溪國小、竹村國小、南新國小、安東國小、文昌國小、鹿草國小、秀林國小、碧潭國小、後塘國小、竹園國小、下潭國小、重寮國小、永慶高中、竹崎高中、新港國中、鹿草國中、大吉國中、大林國中、東石國中。

嘉義縣立永慶高中與嘉義縣教育展望協會，上午在永慶聯合舉辦「關懷生命傳愛非洲」捐贈發票儀式，把愛心傳到非洲幫助弱勢的孩童。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中與嘉義縣教育展望協會，上午在永慶聯合舉辦「關懷生命傳愛非洲」捐贈發票儀式，把愛心傳到非洲幫助弱勢的孩童。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中與嘉義縣教育展望協會，上午在永慶聯合舉辦「關懷生命傳愛非洲」捐贈發票儀式，把愛心傳到非洲幫助弱勢的孩童。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中與嘉義縣教育展望協會，上午在永慶聯合舉辦「關懷生命傳愛非洲」捐贈發票儀式，把愛心傳到非洲幫助弱勢的孩童。圖／永慶高中提供

發票 嘉義

延伸閱讀

中毒黑面琵鷺獲救復原 嘉縣布袋魚塭野放重返大自然

官民同心爭取建設 嘉縣環保局長：「第一次那麼感動」

旅行社老闆李沃耀以母之名捐300萬 助金門家扶蓋新館

嘉縣警首位博士局長廖訓誠就職 翁章梁：不容犯罪挑釁

相關新聞

關懷生命傳愛非洲 永慶高中發起捐贈發票助弱勢兒童

嘉義縣立永慶高中與嘉義縣教育展望協會，上午在永慶聯合舉辦「關懷生命傳愛非洲」捐贈發票儀式，募集到的發票將透過阿彌陀佛關懷...

學期最後一天 桃園私立至善高中跑步體驗堅持奮發精神

桃園市至善高中校長蔡永智是桌球健將也具體育專業，這學年上任後將學校近10年來推展的「慢跑」活動，更落實在至善每位學生的身...

一年時間踏查 台官田國小學生完成5本水圳教育繪本套書

台南官田國小五、六年級16名學生，以一年的時間完成一套5本的水圳教育書籍，包含3本繪本《菱角冠軍》、《沈沒的村落》、《搶...

屏北高中趁期末考搜宿舍 學生批：連犯罪嫌疑人都不如

寒假即將到來，台灣青年民主協會今晚在臉書表示，多位國立屏北高中學生反映，昨日學校教官、學務主任等人以「內務檢查」名義，趁...

50年同學會號召助家扶 同學愛心接龍傳大愛

彰化縣永靖國中校友彰化五信合作社總經理劉文鎮發起將同學會要聚餐的餐費省下來，集聚起來捐做愛心，獲畢業近50年的同學響應，...

小市民合力送暖 高市仁武特教學校有新車接送學生

高雄市立仁武特殊教育學校近一半學生是重度障礙輪椅生，因校內復康巴士不足，不利身障學生每日上下學接送安排，高雄市民吳當益、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。