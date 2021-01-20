關懷生命傳愛非洲 永慶高中發起捐贈發票助弱勢兒童

嘉義縣立永慶高中與嘉義縣教育展望協會，上午在永慶聯合舉辦「關懷生命傳愛非洲」捐贈發票儀式，募集到的發票將透過阿彌陀佛關懷中心（ACC），把愛心傳到非洲幫助弱勢的孩童。

活動經媒體宣傳，獲得許多學校、機關及團體的熱烈響應，募集到許多發票，由縣府教育處科長柳敦仁代表縣長參加，並與各機關單位代表捐贈者，將愛心傳遞出去，這些發票也由三位非洲在台就讀大學的學生及ACC工作人員代表接受。在現今的氛圍下，大家的善心如同一股暖流，溫暖所有人的心。

永慶高中學生說，在校園舉辦非洲文物暨攝影展，透過影像及文物更能體會非洲孩童辛苦與努力，回家後收集許多發票到學校捐贈，希望能對他們有所幫助，而自己也從中學到服務利他的善舉，只要願意，每個人都可以成為助人的小小種子，擴散出去，影響他人。

柳敦仁指出，嘉縣教育白皮書6大行動目標，其中之一就是接軌國際，這樣具教育性國際性活動，縣府大力支持；永慶校長蘇淵源說，學生參加踴躍，國際關懷活動讓學生有不一樣視野；嘉縣教育展望協會理事長蔡惇敘表示，活動集結大家力量一起完成，相當有意義。