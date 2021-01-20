一年時間踏查 台官田國小學生完成5本水圳教育繪本套書

台南官田國小五、六年級16名學生，以一年的時間完成一套5本的水圳教育書籍，包含3本繪本《菱角冠軍》、《沈沒的村落》、《搶水大作戰》，一本地圖書及一本翻翻書，學生實地踏查和觀察訪談結果，再自己編擬故事內文與彩繪，認識家鄉和文化資產，進而感受家鄉之美，激發愛鄉愛土情懷。

另一本翻翻書《翻閱，渡槽橋》，提供踏查渡槽橋的完整工具書，透過渡槽橋的視角介紹，完整勾勒出水圳與人文的互動，看見大圳橋上的過往以及現在的樣貌。最後一套地圖書《我玩故我在，官田之美大發現》則取用大富翁遊戲的玩法，採取圖文並茂的方式，設計親近大圳的導覽問題、路線及景物，讓更多人樂於造訪嘉南大圳，為保存文化遺產略盡一份心力。

學生黃資雅說，一年時間和同學竟然能完成一本屬於我們的書籍，相當開心。在寫搶水大作戰這一本書，裡面有有掌手工的故事，希望大家一起珍惜水資源；學生楊詠森也說，這一本「地圖書」光找資料和構圖就花了一個月，再將烏山頭水庫、嘉南大圳、菱角、水雉鳥的資料，進行畫草圖及上色更是費時很久，完成後覺得相當高興，不僅可以跟家人分享，同時也可以跟同學和學弟妹一起來玩大富翁，覺得很驕傲。