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一年時間踏查 台官田國小學生完成5本水圳教育繪本套書

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南官田國小學生以一年時間踏查完成5本水圳教育繪本書。圖／官田國小提供
台南官田國小學生以一年時間踏查完成5本水圳教育繪本書。圖／官田國小提供

台南官田國小五、六年級16名學生，以一年的時間完成一套5本的水圳教育書籍，包含3本繪本《菱角冠軍》、《沈沒的村落》、《搶水大作戰》，一本地圖書及一本翻翻書，學生實地踏查和觀察訪談結果，再自己編擬故事內文與彩繪，認識家鄉和文化資產，進而感受家鄉之美，激發愛鄉愛土情懷。

另一本翻翻書《翻閱，渡槽橋》，提供踏查渡槽橋的完整工具書，透過渡槽橋的視角介紹，完整勾勒出水圳與人文的互動，看見大圳橋上的過往以及現在的樣貌。最後一套地圖書《我玩故我在，官田之美大發現》則取用大富翁遊戲的玩法，採取圖文並茂的方式，設計親近大圳的導覽問題、路線及景物，讓更多人樂於造訪嘉南大圳，為保存文化遺產略盡一份心力。

學生黃資雅說，一年時間和同學竟然能完成一本屬於我們的書籍，相當開心。在寫搶水大作戰這一本書，裡面有有掌手工的故事，希望大家一起珍惜水資源；學生楊詠森也說，這一本「地圖書」光找資料和構圖就花了一個月，再將烏山頭水庫、嘉南大圳、菱角、水雉鳥的資料，進行畫草圖及上色更是費時很久，完成後覺得相當高興，不僅可以跟家人分享，同時也可以跟同學和學弟妹一起來玩大富翁，覺得很驕傲。

校長王全興說，課程進行中透過田野調查、走讀、翻閱文資，觀察訪談，並透過文字紀錄和製作網站地圖GIS等活動，從學童視角觀看嘉南大圳人文生活印記，感受大圳的脈動，反思用水日常，特別在最近缺水狀況底下，倡導珍惜水資源意識。課程活動包含文資文獻調查、小記者出任務、科技導入GIS、繪本創作、行動書製作及遊戲書製作等，並藉由GIS地圖協作平臺及水圳教育共享網站「圳萌」，擴展水圳教育成效，學生能在一年內自己寫、自己畫，出版5本水圳教育套書及完成15個在地水圳GIS協作平台的故事，在小學階段留下最美好的回憶，格外具有意義。

台南官田國小學生以一年時間踏查完成5本水圳教育繪本書。圖／官田國小提供
台南官田國小學生以一年時間踏查完成5本水圳教育繪本書。圖／官田國小提供
台南官田國小學生以一年時間踏查完成5本水圳教育繪本書。圖／官田國小提供
台南官田國小學生以一年時間踏查完成5本水圳教育繪本書。圖／官田國小提供
台南官田國小學生以一年時間踏查完成5本水圳教育繪本書。圖／官田國小提供
台南官田國小學生以一年時間踏查完成5本水圳教育繪本書。圖／官田國小提供

水資源 富翁

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