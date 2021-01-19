國文功課找錯字「綠色草原」再瘋傳 網友崩潰：求答案

中文博大精深，文字筆劃只差一點點都可能是錯！3年前曾在台灣瘋傳的小學生找錯字功課，最近在香港社交網站熱傳，功課上的句子「綠色草原真美麗」、「浪花真好看」令人搲爆頭都不知錯在哪，成為網上奇聞。今次香港網友同樣未能找到錯處，不少人崩潰地表示投降，直言是老師出錯題目，「請老師自行找出錯字吧」。

近日有香港網友在Facebook專頁「將軍澳主場」分享圖片，隨即引來許多「有識之士」熱型回應，有關圖片是小學生找錯字功課，其中「綠色草原真美麗」的答案欄仍留空，但網友指無論怎看找不到錯字，不少人高呼投降，「現在小孩作業都是考驗眼力腦力嗎？」。

原來相片3年前已出現，事緣台灣有媽媽於FB群組「爆廢公社三館」上載相片，表示就讀小一的女兒要做中文暑期功課，從句子中找出錯字，當中多是「同音字」或「部首錯誤」，例如「綿花糖真好吃」應是「棉」，「這守歌真好聽」應是「首」。

但媽媽指其中2題「綠色草原真美麗」及「浪花真好看」怎也找不出錯字，於是崩潰地向網友求教。不少人認為應該是「真」字有錯，「框中應是三橫但題目寫成四橫」，另外有網友指「原」應是「蒝」。

除此之外，還有網友指句子中的「花」跟「美」都是錯：「花～匕要用撇的不平的，美～可能羊和大要分開」。而「浪」字也有錯：「浪右半部的『良』那兩撇沒有連起來」。不過，大部份網友依然找不着頭腦，「沒錯字呀」、「看這個題目我也是醉了」、「叫老師找出來哪裡錯」、「老師專找碴的嗎」。惟因出帖的媽媽沒有給出老師的答案，故至今仍然無人能知「錯在哪」。

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文章授權轉載自《香港01》