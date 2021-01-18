113學年分科測驗加考數乙 高中教師看法分歧

最快113學年，數乙有望重新成為分科測驗（目前的指考）考科。高中數學教師表示，數乙是為想讀商管等領域學生設計，不考恐讓他們上大學難銜接。但有高中其他科教師認為，改考科會影響既有的排課秩序，排擠學生學習其他科目空間，教育政策不應該變來變去。

數學是108課綱變動最多的一科，課綱以「將來要用多少就學多少」為原則，高二分流為較難的數A和較易的數B兩科，數A銜接高三的數甲，適合要攻讀理、工、醫科的學生，數B銜接高三的數乙，適合要攻讀商管的學生。數甲、數乙屬加深加廣選修課，學生如打算攻讀文、法、藝術等對數學需求較低的科系，高三可不修數學。

高中數學學科中心代表、建國中學數學老師曾政清說，不考數乙對想讀商管的學生影響最大，等於社會組選讀商管科系學生只通過高二數B認證，不一定修過數乙所教的微積分等單元，上大學後恐遇銜接問題。若有商管科系因此改採數甲，反讓想讀商管的學生「學太多」，有失新課綱適性揚才的立意。

全國高級中等學校教育產業工會政策部主任賴和隆則反過來說，考試始終引導教學，數乙若重新納考，恐導致將來要讀文科、藝術等低數學需求領域的學生不得不學數乙，也是「學太多」，與新課綱精神扞格。按新課綱規畫，這一族群原本可選擇高三完全不修數學，但在部分學校，他們通常與想攻讀法律、商管的學生併在同一班，只能跟著修課。

一名高中教務主任則說，新課綱課程種類繁多，好處是學習更多元，壞處是每周時數沒變多，難安排課程。若數乙納入分科測驗，各高中得開設高一數學、高二的數A、數B、高三的數甲、數乙等五種數學課，勢必引發其他科教師反彈。

他表示，新課綱刪減許多主科學分，英文和社會科比舊課綱少六學分、國文和自然科各少四學分，數學則維持原狀，令人反思各科學分配置是否合理。