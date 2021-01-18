高中師生募款30萬元捐華山基金會 十年共捐255萬元

景文高中師生年年舉辦募款，不少學生減少零食開銷，就為讓獨居長輩能享用到一頓溫暖的年夜飯，好好度過寒冷的冬，今年景文高中共募得善心捐款30萬3126元，所有捐款皆由校長黃景生轉交給華山基金會文山站，學生活動組長陳慧娟說，景文高中舉辦募款累計十年，共捐出255萬元。

今年為景文高中募款的第十年，募款來自於全校親師生的善心，今年共募得30萬元捐給華山基金會，不少學生是省下零食、飲料的錢，就是希望獨居長輩在過年時有一頓年菜好過冬。學務處主任歐淑娟說，非常感謝親師生發揮愛心，一起捐年菜幫助獨居老人，希望在景文高中的拋磚引玉下，各界也能捐出善款共同來響應。

學生活動組長陳慧娟說，景文高中舉辦募款累計十年，共捐出255萬元，幫助全體無數的獨居長輩過年，組員黃美玲這十年都協助此活動，不管是收款、善款統計及保管善款等，都由她一手包辦，非常辛苦，還好有她的愛心，才能促成活動。

華山基金會表示，目前年菜僅募得四成，尚有很多獨居長輩需要民眾的愛心協助，邀請大家一同來響應，華山基金會目前全台成立389個愛心天使站，秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，免費提供在地三失（失依、失能、失智）老人到宅服務，包含關懷訪視、原床泡澡、陪醫、護甲、年節關懷等服務。農曆春節將至，誠摯邀請各界響應第18屆「愛老人 愛團圓」長年認助計畫，1250元/月、1萬5000元/年。愛心專線：(02)2834-8468 陳先生 劃撥帳號：1998-7170 戶名:華山基金會