小學生單車走讀感受人情 為酸菜畫繪本延續土地溫度

雲林縣華南國小推動單車走讀戶外教學邁入第15年，本月14日從學校展開為期5天的「尋味」環縣旅程，今天最終站停留大埤鄉酸菜爺爺家，22位高年級小朋友體驗醃製酸菜，並驚喜送上策畫已久的繪本故事書「小種子歷險記」予酸菜爺爺蘇石川，感謝他傳承這般手藝與好味道；蘇石川一度感動到無法言語，開心向大家表示「喜歡吃酸菜，歡迎再到我這兒！」

華南國小每年年初舉辦單車走讀活動，今年22位5、6年級學生挑大梁上陣，身穿輕便服裝，徜徉在田野間及各鄉鎮市街景之中。

校長陳啟政說，單車走讀精神在於領略山海、體驗生活文化，感受土地生命力，由於單車車速不快，學生可透過細節「感受經過身邊的美好」，藉騎乘過程還能培養耐力。

華南單車走讀車隊自14日啟程，首日先至西螺老街「闖關」九宮格、欣賞三層式古建築之美；第2天騎至崙背鄉牧場認識乳牛成長史，第3天直達海線成龍溼地及小農番茄園，聆聽農友如何保護土地及對栽種的堅持。

昨晚車隊抵達北港、展開「歷史解題」，同儕間藉由意見交流、溝通與討論，找出解決策略，今天第5天拜訪大埤酸菜爺爺，學習酸菜「從產地到餐桌」的奧秘。

陳啟政表示，5年級學生在上學年時就曾數度拜訪酸菜爺爺，從中除習得酸菜爺爺蘇石川的醃製手藝，更發現他對每項環節的堅持，學到友善與土地共好的心，學生將這一幕幕畫作繪本，從採收、體驗製作、到酸菜博物館看見產業脈絡，耗時4周完成，圖文並茂，今天驚喜獻給蘇石川。

從學生手中接下繪本，蘇石川一度感動到無法言語，他感謝指導老師與孩子們的用心刻畫，紀錄酸菜製程細節，更開心歡迎喜歡吃酸菜的每個人，「想學做酸菜，找我就對了！」