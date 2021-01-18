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90歲抗癌阿嬤作家回梧棲 和國中小學生愛的對話

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
90歲嬤蘇蔡彩秋（右）癌後逆轉人生，今天回到台中梧棲推動愛悅讀生命計畫，啟發梧棲、梧南、善水國中小學生。圖／學校提供
90歲嬤蘇蔡彩秋（右）癌後逆轉人生，今天回到台中梧棲推動愛悅讀生命計畫，啟發梧棲、梧南、善水國中小學生。圖／學校提供

年近90歲的抗癌勵志作家蘇蔡彩秋，人稱蘇媽媽，今天到台中為梧棲的梧南國小四年級與六級學生，及專門安置中輟生的善水國中小30名學生上一堂「蘇媽媽愛悅讀」，這是每月一次的課外課，發起單位計畫詮釋的「啟發生命下鄉計畫」，今天是這學期最後一堂課，學期成果分享，學生們說收穫多。

蘇媽媽是癌症病患，59歲罹癌，兩度復發轉移，依然熱愛生命，癌後的逆轉人生，熱心公益，至今投入志工行列，擔任台中榮總癌症病房探訪志工長達26年，更獲得志工界的最高榮耀「金駝獎」。

蘇蔡彩秋是位抗癌鬥士與勵志作家，2018年將自己累積的每日一文，編撰成「看見自己 看清世界-七十個鼓舞孩子的生命錦囊」系列書籍，至今已送出兩萬多本到全國各國中小學與東南亞、中國華校，被喻為是台灣華人版的「心靈雞湯」，發起「蘇媽媽愛悅讀 啟發生命下鄉計畫」，以作家身分，每月下鄉和台灣學生面對面對話，推動深耕閱讀、生命教育和品格力養成的全人教育計劃。

台中市梧棲是她的故鄉，蘇媽媽今天表示，她少小離鄉70多年，可以在晚年回饋鄉梓，特別是針對小孩子的生命建造與品格力養成，她從小4歲父親不在身邊，6歲母親就過世，苦到想自殺，靠著堅持讀書學習成長，所以對於返鄉奉獻有份堅持與毅力，從母校梧棲國小開始，延伸到梧南國小，108學年學期末，透過當時任善水國中小代理校長的李昭嫻督學邀請到梧棲善水國中小，開始為中輟生輔導盡心力。

學生們今天提問從「為何寫這本書」、「罹癌的心情」、「怎麼堅持走下去」，從閱讀後的好奇提問，蘇媽媽說孩子謝謝她的到來與分享，她也從孩子身上感到無比的幸福。

90歲嬤蘇蔡彩秋（右）癌後逆轉人生，今天回到台中梧棲推動愛悅讀生命計畫，啟發梧棲、梧南、善水國中小學生。圖／學校提供
90歲嬤蘇蔡彩秋（右）癌後逆轉人生，今天回到台中梧棲推動愛悅讀生命計畫，啟發梧棲、梧南、善水國中小學生。圖／學校提供

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