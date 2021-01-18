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要10萬給50萬元 信邦幫助興隆國小雙語起飛

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
信邦電子董事長王紹新今天率團隊到興隆國小送愛，一起撒下希望種子。記者范榮達／攝影
信邦電子董事長王紹新今天率團隊到興隆國小送愛，一起撒下希望種子。記者范榮達／攝影

偏鄉小校苗栗縣銅鑼鄉興隆國小發展科學雙語實驗小學，獲得信邦電子股份公司50萬元挹注，信邦董事長王紹新今天率團隊送愛，校方原計畫爭取10萬元，王紹新基於企業社會責任及回饋家鄉，加碼到50萬元，傳為地方佳話。

興隆國小與信邦電緣起台灣好基金會「神農計畫」，興隆2015年加入，信邦電2019年參與，去年11月成果發表會場合，校長李芳茹聊起學校要發展雙語教育，信邦電人員開始接洽，去年12月間雙方學校碰頭，她準備提出10萬元計畫，結果對方一口承諾50萬元，校方喜出望外。

王紹新今天率團隊到興隆送愛，興隆國小總動員，表演太鼓、英語，致贈感謝獎牌，縣府教育處長邱廷岳、王紹新，及師生、信邦電員工共同撒下波斯菊種子，焢窯，並手作粢粑，他們在校園800歲老樟樹下共餐，互動熱鬧氣氛溫馨。

李芳茹說，興隆2016年學童連同幼兒園，僅有45人，逐年成長到95人，今年8月可望破百，學校擁有專業雙語師資，英語背景教師近5成，申請苗栗縣第一所科學雙語實驗小學當中，希望可以為偏鄉孩子開啟更多的可能性，信邦電挹注的捐助，將用在教材、課程研發，及外師聘任等方面，幫助興隆學童學習路上一臂之力。

此外，信邦電員工來自世界各地，預計下學期部分員工將採志工方式入班進行英語閱讀、國際新知等對話，協助興隆推行科學雙語，王紹新說，信邦電不是只有股東與員工，也要考慮企業社會責任，他的童年在苗栗，回到家鄉來設廠，回饋地方理所當然。

信邦電子董事長王紹新今天率團隊到興隆國小送愛，一起撒下希望種子。記者范榮達／攝影
信邦電子董事長王紹新今天率團隊到興隆國小送愛，一起撒下希望種子。記者范榮達／攝影

偏鄉 苗栗縣 幼兒園

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