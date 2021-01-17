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視訊介紹在地點心 台日高中生交流不因疫中斷

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
羅東高中與長野縣須坂高校線上交流。圖／教育部提供
羅東高中與長野縣須坂高校線上交流。圖／教育部提供

新冠肺炎疫情中斷各高中海外校際交流。教育部表示，鼓勵各校善用網路視訊，打破距離、時間等限制，與姊妹校保持友好互動，延續學生對國際交流及未來互訪的意願。許多學校投入事前培訓、拍攝祝福影片與動畫、介紹美食文化、進行專題討論等，展現多元創意。

教育部舉例，羅東高中受疫情影響，與日本姐妹校長野縣須坂高校無法如期互訪。為持續培養學生的國際視野，充實多元學習歷程，109學年第一學期，師生共同規畫為期一學年的「雲端文化祭數位科技國際交流培訓工作坊」，讓學生分組進行日語對話、文化禮儀及多媒體影音製作等學習活動。學生也貼心製作了「你還有我」祝福打氣影片，向須坂高校的師生表達跨國祝福與關懷。

苗栗高中也在109學年第一學期與長野縣上田高校進行雙邊視訊教學，苗中學生以英文介紹如何製作台灣點心芋圓番薯甜湯，日方學生則在線上同步學習實作。過程中除了能一起練習英文口說，也傳遞台灣的茶飲及點心文化，上田高校學生對芋圓紛紛感到好奇，嚐過製作完成的甜湯後更是大呼「歐伊西（很好吃）」。

高雄市政府則與長野縣簽署「觀光暨教育交流合作備忘錄」，市府教育局多年來已促成市內多所學校與長野縣交流，包括教育修學旅行、締結姊妹校、專案交流發表活動等。今年受到疫情影響，包括鳳山高中、高師大附中、高雄女中等七校改採視訊交流，並訂定主題為「Who is our hero」，與長野高中透過視訊合作錄製動畫，進行專題討論。

高校 疫情 教育部

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