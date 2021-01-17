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「你是我的家」孝道感恩音樂會 學童生活體現孝道教育
【110學測】
教育部國民及學前教育署孝道教育資源中心今天在高師大附中，舉行「你是我的家」孝道感恩音樂會。天生合藝藝術總監陳安瑜分享的趣事，有位小朋友唐群青回家教兩歲的妹妹唱《讓愛看得見》，妹妹還將第一句「手心長滿繭」唱成「手心長滿錢」，讓爸媽跟老師都笑翻了，家長也藉此跟孩子分享什麼人很辛苦，手心長繭是什麼模樣，在生活中體現孝道教育。
高雄市福山國小合唱團、勝利國小合唱團、天生音籟兒童合唱團陸續演出，透過小朋友們溫暖及童趣的歌聲，傳唱各類溫馨的曲目，感動親人大眾，將孝道教育擴展至家庭及社區。立委李昆澤、林岱樺也出席，呼籲孝道的重要。
音樂會中並發表全球首唱「你是我的家」，邀請新加坡柯大宜音樂學院院長鄭維誠作曲，資深金曲獎作詞家王中言共同創作。歌詞寫著：「你安靜守候做我翼下之風，呵護我四處飛翔的美夢」，刻畫出父母對子女全心守護的愛。作曲家Albert Tay不僅為合唱譜曲，也製作伴奏、合唱團、成人獨唱、影片伴奏版本，希望能更廣為傳播。
孝道教育資源中心主任、高師大附中校長李金鴦表示，製作「你是我的家」是與時俱進，詮釋現代孝道文化新思維，留下溫暖又打動人心的詞曲傳唱校園及社會，這也是深耕孝道教育的重要途徑之一。
孝道教育資源中心除研發並發行教材，提供教學資源，109年度進行「暖暖計畫」，從不同的角度及形式推廣孝道教育，其中包含暖心、暖胃、暖情等課程，與跨縣市國小、國中、高中職學校教師合作，手作圍脖、熱敷墊送給長輩與家人；手作便當送給家人與關懷長照機構的長輩。
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